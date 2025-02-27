Haberler Yaşam Haberleri Bombalı çeteye operasyon: 4 gözaltı
Giriş Tarihi: 27.2.2025 10:56 Son Güncelleme: 27.2.2025 11:06

Bombalı çeteye operasyon: 4 gözaltı

Haraç istedikleri ve alamadıkları kişilere ve iş yerlerine yönelik silahlı ve el bombalı saldırılar düzenleyen bir çetenin dört üyesi yakalandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Bombalı çeteye operasyon: 4 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; motosikletli silahlı saldırılara karışan bir suç örgütüne operasyon düzenledi. Sultangazi İlçesi'ndeki bir otoparka silahlı ve el bombalı saldırı düzenleyen dört kişi, 72 saatlik kamera incelemesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Yurt dışında firari olan D.A. liderliğindeki suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, haraç istedikleri kişilere ve iş yerlerine haraç vermedikleri için silahlı ve el bombalı saldırılar düzenledikleri ifade edildi. Operasyon sırasında şüphelilerin merdiven boşluğuna attıkları dört ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bombalı çeteye operasyon: 4 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA