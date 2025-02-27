Bombalı çeteye operasyon: 4 gözaltı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; motosikletli silahlı saldırılara karışan bir suç örgütüne operasyon düzenledi. Sultangazi İlçesi'ndeki bir otoparka silahlı ve el bombalı saldırı düzenleyen dört kişi, 72 saatlik kamera incelemesiyle yakalanarak gözaltına alındı.



Yurt dışında firari olan D.A. liderliğindeki suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin, haraç istedikleri kişilere ve iş yerlerine haraç vermedikleri için silahlı ve el bombalı saldırılar düzenledikleri ifade edildi. Operasyon sırasında şüphelilerin merdiven boşluğuna attıkları dört ruhsatsız tabanca ele geçirildi.