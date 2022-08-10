Borç Harç filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Borç Harç filmi bu akşam TV’de!

BORÇ HARÇ FİLMİ KONUSU

Borç Harç, borçlarından kurtulmaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Murat, bir televizyon kanalında çalışmaktadır. Troll haberler yaparak geçimini sağlayan Murat sevgilisi ile evlilik hazırlığındadır. Ancak evlilik için yapılan hazırlık onun pek de düşlediği gibi değildir. Kız arkadaşının hayatında bir kere gerçekleşeceğini düşlediği bu büyük gün için onlarca isteği vardır. Murat pek de gönlü razı gelmese de istekleri yerine getirmeye çalışır.

Ancak evlenmelerine az bir zaman kala çiftin yolları ayrılır. İlişkiden geri Murat için sadece yüklü bir borç kalır. Kendisini borç batağının içerisinde bulan Murat bundan kurtulmanın yolunu arar. Tam da bu sırada patronundan beklenmedik bir teklif gelir. Murat, bir anda kendisini TV kanalının başında bulur. Borçlarından kurtulup yeni bir hayata başladığını düşünen Murat, kısa süre sonra gerçeklerin pek de göründüğü gibi olmadığını anlar.