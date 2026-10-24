Borç kavgasının kurbanı çocuk yaşam savaşı veriyor

Adana'nın Seyhan ilçesinde 19 Ekim'de, 15 yaşındaki Nurmuhammet Musaoğlu'nu başından vurarak ağır yaralayan A.E. (17) tutuklandı. Soruşturma kapsamında Nurmuhammet'in, ağabeyi Ümit Musaoğlu'nun borcu nedeniyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Şüpheli A.E.'nin Musaoğlu'nun borçlu olduğu A.A. tarafından yönlendirildiği öne sürüldü. Tutuklanan A.E.'yi olay yerine götüren polis, kaçmasına yardımcı olan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışmasını sürdürüyor. Hayati tehlikesi süren talihsiz çocuğun hastanede tedavisi sürüyor.

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Hastane önünde umutlu bekleyen baba Ercüment Musaoğlu, "Yavrum, çok iyi bir futbolcuydu. Galatasaray ve Victor Osimhen hayranıydı. En büyük hayali Galatasaray'da oynamaktı. Evladımı üzerinde Türk Milli takımın forması varken vurdular. Evladımın konuyla hiç alakası yoktu. Para mevzusu ağabeyi ve arkadaşları arasında 1,5 yıl önce gelişen bir olaydı. Muhammet'im para nedir bilmezdi. Yavrum o gün idmana gidecekti. Annesine, 'Ben kendimi çok aç hissediyorum, idman dönüşü yerim' demişti. Oğlum, idmandan sonra annesinin yaptığı ve en çok sevdiği kuru fasulye pilavı yiyecekti. Ama nasip olmadı. O yemek, 4 gündür sofranın üzerinde duruyor. Bir mucize bekliyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör