Adana’da dehşet! Borcunu ödemeyen ortağını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü



Erdal Sağır

"BİR ANLIK ÖFKEYLE BIÇAKLADIM"

Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Daha önce birçok kez ortak iş yaptık. Yine bir iş için anlaştık ve 5 milyon lira para verdim. Karşılığını alamayınca paramı istedim ancak vermedi. Evine çağırdığında tartıştık ve bir anlık öfkeyle bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör