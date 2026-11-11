Adana’da dehşet! Borcunu ödemeyen ortağını 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Olay, 1 Kasım'da Seyhan ilçesi Daoğlıoğlu Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan Abdullah G., bir süre önce ortak iş yapmak için iddiaya göre, Erdal Sağır'a 5 milyon lira verdi. Para verdiği işten bir gelir elde edemeyen Abdullah G. ile Sağır arasında husumet başladı. Sağır, olay günü telefonda tartıştığı Abdullah G.'yü konuşmak için evine çağırdı. İkili arasında devam eden tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Abdullah G., Sağır'ı 20 yerinden bıçakladı.
"BIÇAKLADIM, ÖLMÜŞ OLABİLİR"
Olayın ardından evden çıkıp, polis merkezine giden Abdullah G., "Ortağımı bıçakladım, ölmüş olabilir" diyerek teslim oldu. Adrese giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sağır'ı kanlar içinde yerde yatarken buldu. Eve çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sağır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Sağır'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Sağır'ın cenazesi toprağa verildi.
Erdal Sağır
"BİR ANLIK ÖFKEYLE BIÇAKLADIM"
Emniyete götürülen şüpheli, ifadesinde, "Daha önce birçok kez ortak iş yaptık. Yine bir iş için anlaştık ve 5 milyon lira para verdim. Karşılığını alamayınca paramı istedim ancak vermedi. Evine çağırdığında tartıştık ve bir anlık öfkeyle bıçakladım" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdullah G., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.