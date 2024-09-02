Bornova Belediyesi’nden 329 milyonluk satış!

31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçmene bir sürü vaatte bulunan CHP'li Belediye Başkan adayları göreve geldikten sonra verdikleri sözleri çabuk unuttu. Enkaz edebiyatı yapan ilçe belediye başkanları içine düştükleri mali krizden belediyeyi kurtarmak yerine çareyi mülkiyeti belediyeye ait gayrimenkulleri satmakta buldu. Belediyeye ait taşınmazları haraç mezat satan belediye başkanlarına bu sefer de CHP'li Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki eklendi.

12 TAŞINMAZ SATIŞA ÇIKARILDI

Eşki mülkiyeti Bornova Belediyesine ait Çamdibi, Işıklar, Altındağ, Ergene, Egemenlik, Kemalpaşa mahallelerinde yer alan 12 taşınmazı satışa çıkardı.

İHALE 17 EYLÜL'DE

Tapuda arsa, zeytinlik, armutlu tarla, zeytin ağaçlı tarla nitelikli olan taşınmazların satış ihalesinin ise 17 Eylül'de gerçekleştirileceği duyuruldu.

TOPLAM DEĞERİ 329 MİLYON TL

Satışa çıkarılan taşınmazların muhammen bedeli 3 milyon 702 bin TL ila 62 milyon 10 bin TL arasında değişiyor. Satışların belirlenen muhammen bedeller üzerinden gerçekleşmesi halinde belediyenin kasasına 329 milyon 56 bin 300 lira kaynak aktarılması öngörülüyor.