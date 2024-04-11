BORSA NE ZAMAN AÇILACAK? İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi

BORSA NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan günlerinde idrak edilecek. Bu günler resmi tatil olduğu için borsa da çalışmıyor. Resmi tatilin bitmesiyle araya hafta sonu girecek bu nedenden dolayı borsa toplamda 5,5 gün kapalı olacak.