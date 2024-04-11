BORSA NE ZAMAN AÇILACAK? İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi

Yatırımcıların gündeminde yer alan Borsa İstanbul için açılış tarihi gündem oldu. Bayramdan sonra borsa takas işlem tarihleri, 8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemler için belli oldu. Peki, bayramdan sonra borsa ne zaman açılacak?
BORSA NE ZAMAN AÇILIYOR?
Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan günlerinde idrak edilecek. Bu günler resmi tatil olduğu için borsa da çalışmıyor. Resmi tatilin bitmesiyle araya hafta sonu girecek bu nedenden dolayı borsa toplamda 5,5 gün kapalı olacak.
2024 BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER
Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;
9 Nisan Ramazan Bayramı arifesinde saat 13.00'e kadar açık
10-11-12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı
23 Nisan 2024 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2024 - Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2024 - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)
16-17-18-19 Haziran - Kurban Bayramı
15 Temmuz 2024 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos - Zafer Bayramı
28 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)
29 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı