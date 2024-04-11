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Giriş Tarihi: 11.4.2024 23:17

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK? İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi

Arefe günü öğleden sonra başlayan borsa tatili ne zaman son bulacak merak ediliyor. Ramazan Bayramı dolayısıyla 9 Nisan öğleden sonra başlayan tatilin bitişiyle borsa işlemde ne zaman işlem görülecek merak konusu oldu. Peki, borsa ne zaman açılacak? İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi!

BORSA NE ZAMAN AÇILACAK? İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi

Yatırımcıların gündeminde yer alan Borsa İstanbul için açılış tarihi gündem oldu. Bayramdan sonra borsa takas işlem tarihleri, 8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemler için belli oldu. Peki, bayramdan sonra borsa ne zaman açılacak?

BORSA NE ZAMAN AÇILIYOR?

Ramazan Bayramı 10-11-12 Nisan günlerinde idrak edilecek. Bu günler resmi tatil olduğu için borsa da çalışmıyor. Resmi tatilin bitmesiyle araya hafta sonu girecek bu nedenden dolayı borsa toplamda 5,5 gün kapalı olacak.

BAYRAMDAN SONRA BORSA TAKAS İŞLEMİ TARİHLERİ

5 Nisan 2024 Cuma tarihli işlemlerin takası 15 Nisan 2024 Pazartesi tarihinde gerçekleştirilecek.

8 Nisan 2024 Pazartesi ve 9 Nisan 2024 Salı tarihli işlemlerin takası 16 Nisan 2024 Salı tarihinde gerçekleştirilecek.

2024 BORSANIN KAPALI OLDUĞU GÜNLER

Borsa hafta sonları kapalı olduğu gibi resmi tatillerde de kapalı. 2024 yılında borsanın kapalı olduğu tarihler şöyle;

9 Nisan Ramazan Bayramı arifesinde saat 13.00'e kadar açık

10-11-12 Nisan 2024 - Ramazan Bayramı

23 Nisan 2024 - Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2024 - Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2024 - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

15 Haziran 2024 - Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil)

16-17-18-19 Haziran - Kurban Bayramı

15 Temmuz 2024 - Demokrasi ve Milli Birlik Günü

30 Ağustos - Zafer Bayramı

28 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil)

29 Ekim 2024 - Cumhuriyet Bayramı

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BORSA NE ZAMAN AÇILACAK? İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi
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