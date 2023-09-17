Haberler Yaşam Haberleri Boru hattından petrol çalan şebeke çökertildi! Mühendisler basınç değişikliğini fark etti
Giriş Tarihi: 17.9.2023 12:12 Son Güncelleme: 17.9.2023 12:22

Boru hattından petrol çalan şebeke çökertildi! Mühendisler basınç değişikliğini fark etti

Diyarbakır'da mühendislerin petrol basıncının düştüğünü fark etmesi sonucu, polisin gerçekleştirdiği ‘Sondaj’ operasyonunda boru hattından ham petrol çalan çete çökertildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında çete liderinin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Boru hattından petrol çalan şebeke çökertildi! Mühendisler basınç değişikliğini fark etti

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, boru hattından ham petrol çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, özel bir şirketin boru hatları vasıtasıyla çıkarılan petrolün basıncının düştüğünün fark edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu organize şekilde boru hatlarından ham petrol çalındığını tespit etti. Belirlenen silahlı çete üyelerine yönelik düzenlenen "Sondaj Operasyonu"nda aralarında çete lideri O.A'nın da bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Operasyonda, çok sayıda silah, para, ham petrol depolanan fiber tanklar ve petrol dolu variller ele geçirildi.

PETROLU ÇALMAK İÇİN ÖZEL VANA OLUŞTURDULAR

Çete üyelerinin, hazırladıkları düzenekleri petrol borularına yerleştirerek özel bir vanayla boru hattından ham petrolün çıkışını sağladıkları, elde ettikleri ham petrolü depolara naklettikleri, tanklara doldurup, arıtma işlemi yaparak sattıkları tespit edildi. Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan çete üyelerinin emniyetteki ifade işlemleri devam ediyor.

TANKLARI AĞAÇLIK BÖLGELERDE GİZLEDİLER

Polisin yaptığı inceleme sonucu çetenin fiber tankları ham petrolle doldurup, dikkat çekmemek için ağaçlık bölgede ve ev ile iş yerlerine ait alanlarda oluşturdukları depolama alanında sakladığı belirlendi. Şüphelilerin arıttıkları ham petrolü daha sonra sattıkları tespit edildi.

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Boru hattından petrol çalan şebeke çökertildi! Mühendisler basınç değişikliğini fark etti
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