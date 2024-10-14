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Giriş Tarihi: 14.10.2024 22:01

Boş araziye bırakılan tabut polisi alarma geçirdi

Eskişehir’de tarla ortasına bırakan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti. Tabutun üzerindeki ‘Sıraç, ölümün yaklaştı’ yazısı ise polisi alarma geçirdi

İHA
Boş araziye bırakılan tabut polisi alarma geçirdi

Odunpazarı ilçesinde binaların yan tarafındaki boş arazinin ortasına bırakılan tabut ve çelenk görenleri tedirgin etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Kim tarafından hangi amaçla bırakıldığı bilinmeyen tabutun üzerinde bulunan "Sıraç, ölümün yaklaştı" yazısı, emniyet güçlerini teyakkuza geçirdi.

Ekipler tarafından yapılan inceleme sonucunda tabutun bölgedeki camiden atıldığı, çelengin ise geçtiğimiz günlerde düzenlenen bir cenaze törenine gönderildiği öğrenildi.

Kontrollü şekilde açılan tabutun boş olduğu belirlenirken, üzerindeki yazı nedeniyle polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

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Boş araziye bırakılan tabut polisi alarma geçirdi
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