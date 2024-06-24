Boşandı ama kurtulamadı... 300 kilometreden gelen ölüm

Afyonkarahisar'da T Tipi Cezaevinde infaz memuru olarak görev yapan Abdülkadir Kocaoğlu (48), 300 kilometre motosiklet ile gelip Antalya'da eski eşi 2 çocuk annesi Ayten Çağıran'ı (44) boğazını bıçakla kesip öldürdü. Geçtiğimiz gün saat 20.30 sıralarında yaşanan olay, Döşemealtı ilçesine bağlı Yeşilbayır mahallesi, Akdeniz Bulvarı'nda yaşandı. İnfaz memuru Abdülkadir Kocaoğlu, motosikletle Afyonkarahisar'dan Antalya'ya geldi. İki çocuğu ile görüştükten sonra bir yıl önce boşandığı aşçılık yapan Ayten Çağıran'ı işyerinden çıkışına kadar bekledi ve takip etti. Eve yakın bir noktada eski eşini sıkıştıran Kocaoğlu, barışmak istediğini söyledi ancak eski eşi kabul etmedi.Cinnet geçiren Kocaoğlu, çaresiz kadının kasap bıçağı ile boğazını kesti. Sırtından ve göğsünden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ölene kadar başında bekledikten sonra, polis gelince suç aleti bıçak ile birlikte teslim oldu. Gözaltına alınan Kocaoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay yerinde hayatını kaybeden Çağıran'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Ayten Çağıran'ın cenazesini Konya'nın Ereğli ilçesine toprağa verilmek üzere kardeşi Ayhan Çağıran teslim aldı. Abdülkadir Kocaoğlu'nun kardeşine önceden defalarca şiddet uyguladığını belirten acılı ağabey, "Şiddetine dayanamadığı için kardeşim boşandı. Defalarca uzaklaştırma verdirtti. Sonunda kardeşimi katletti. Allah kimseye böyle bir acı vermesin" diyerek acılarını dile getirdi.