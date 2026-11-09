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Giriş Tarihi: 09.11.2026 13:32

Boşandığı eşini öldüren katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!

Adana’da geçtiğimiz yıl boşandığı eski eşi Neriman Onur'u (54) tabancayla başından vurarak öldüren, annesini korumaya çalışan oğlu Caner Nayki’yi darp edip öldürmeye çalışan Mehmet Ali Nayki (59), ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Boşandığı eşini öldüren katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
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Olay 7 Mayıs 2025'te Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki metro alt geçidi önünde meydana geldi. Bir fabrikada aşçı olarak çalışan ve servisten inip alt geçidin çıkışına doğru yürüyen Neriman Onur, arkasından elinde tabancayla yaklaşan eski eşi Mehmet Ali Nayki'yi fark edince çığlık atıp, kaçmak istedi. Mehmet Ali Nayki, eski eşi Onur'u başından vurarak öldürdü. Cani adam kendisine saldıran oğlunu da darp ettikten sonra kaçtı. Polis tarafından yakalanan katil zanlısı tutuklandı.

Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, Mehmet Ali Nayki'yi, eski eşi Neriman Onur'a yönelik "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. İndirim uygulanmayan Nayki'ye ayrıca, olay sırasında annesini korumaya çalışan oğlu Caner Nayki'ye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs"' suçundan 13 yıl, "Ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma" suçundan ise 2 yıl hapis cezası verildi.

#ADANA
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Boşandığı eşini öldüren katil kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası!
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