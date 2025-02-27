Boşanma aşamasındaki eşini katleden cani hakim karşısında: İstenen ceza belli oldu!





KISKANÇLIK CİNAYETİ



Olayla ilgili davanın 3. celsesi Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında; sanık Cemalettin G. ile maktul Gülseren'in uzun yıllardır evli oldukları, olaydan 1 yıl öncesinden başlayarak aralarında geçimsizlik baş gösterdiği, sanığın savunmasında bu geçimsizliklerin nedeninin Gülseren'in telefonla çok zaman geçirdiği ve kendisini aldattığını düşünmesi sonucu gerçekleştiği belirtildi. Gülseren'in bu durumu zaman zaman ailesiyle paylaştığı, taraflar arasında daha öncesinde anlaşmazlık nedeni ile bazı olayların meydana geldiği ve Eskişehir'de bulundukları sırada sanığın maktuleye zarar verdiği, 17 Ağustos 2023 tarihinde tarafların yine tartıştıkları, sanığın maktuleye ait iç çamaşırlarını görmesi nedeniyle 'Bu iç çamaşırları ile beni otellerde aldatıyorsun' dediği, aralarındaki anlaşmazlıkların artması sonucunda maktulenin boşanma kararı aldığı mütalaada yer aldı.