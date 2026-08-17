Boşanma aşamasındaki eşini öldüresiye darbetmişti! Polis memuruna hapis ve tahliye

Ankara'da yaşayan 3 çocuk annesi Fatma Çakmak, uzun süredir psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirterek, polis memuru eşi Yasin Çakmak hakkında geçen yıl nisan ayında boşanma davası açtı. Boşanma davası devam ederken 9 Ocak'ta çiftin evinde kavga çıktı. İddiaya göre Yasin Çakmak, eşini darbetti. Olayın ardından yüzünde kesikler ve vücudunun çeşitli bölgelerinde darp izleri oluşan Fatma Çakmak, eşinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Yasin Çakmak, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olaydan sonra memleketi Şanlıurfa'ya giden Fatma Çakmak'ın şikayeti üzerine Yasin Çakmak, 17 Ocak'ta tutuklandı.

KARI KOCA İÇİN HAPİS TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından Yasin Çakmak hakkında "kadına karşı nitelikli kasten yaralama" ve "tehdit" suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Fatma Çakmak hakkında ise "eşe karşı kasten yaralama" suçundan 4 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.

DOSYA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI

Dava ilk olarak Ankara 64'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İlk duruşmada taraflar olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin savunmalarını yaptı. Yasin Çakmak, banyodaki kirli çamaşır sepetinde eşine ait hatsız bir cep telefonu bulduğunu iddia etti. Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini söyleyen Çakmak, Fatma Çakmak'ın mesajları görmesini engellemek amacıyla telefonu almaya çalıştığını ve bu sırada eşinin kendisini bıçakla yaraladığını öne sürdü. Çakmak ayrıca eşinin daha sonra yatak odasında bulunan beylik tabancasını aldığını, silahı geri almaya çalıştığı sırada aralarında arbede yaşandığını savundu. Dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesinin ardından görülen duruşmada da Yasin Çakmak, eşinin başka bir erkekle yaptığı cinsel içerikli mesajları okuduğunu iddia etti.

"BENİ ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETTİ"

Fatma Çakmak ise 2025 yılının nisan ayından bu yana boşanmak istediğini belirterek olay günü eşinin önce kendisine tokat attığını, ardından saldırdığını anlattı. Kendini korumak için mutfaktan bıçak aldığını ifade eden Çakmak, eşinin bıçağı elinden aldığını ve kendisini yaraladığını söyledi. Yasin Çakmak'ın daha sonra kendisini yatak odasına götürdüğünü, beylik tabancasını çıkardığını ve silahla ilgili çeşitli eylemlerde bulunmaya zorladığını ileri sürdü. Kapının kilitlenmesinin ardından eşinin kapıyı kırarak kendisine saldırdığını belirten Fatma Çakmak, "Beni öldürme kastıyla hareket etti. Yüzümün bir kısmı tamamen kapanmıştı. Yüzümde 60 tane dikiş vardı." dedi.

7 YIL 6 AYLIK CEZA 4 YIL 2 AYA İNDİRİLDİ

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, davayı 21 Temmuz'da karara bağladı. Mahkeme, Fatma Çakmak'ı eşini yaraladığı gerekçesiyle "kasten yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yasin Çakmak hakkında ise "kasten yaralama" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. Ancak mahkeme, olayda haksız tahrik bulunduğu kanaatine vararak ve sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak iyi hal indirimi uyguladı. Böylece Yasin Çakmak'ın cezası 4 yıl 2 aya indirildi. Mahkeme ayrıca Yasin Çakmak'ın "kadına karşı tehdit" suçundan beraatine karar verdi. Sanık, verilen cezanın ardından tahliye edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör