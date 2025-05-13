Boşanma davası sürerken öldü! Yargıtay noktayı koydu: Ölüm kusur tespitine engel değil

Erbaa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2019 yılında başlayan boşanma davası, davacı Cevdet Y.'nin dava sürecinde hayatını kaybetmesiyle farklı bir boyut kazandı. Mirasçıları davaya devam ederek, davalı eşin boşanmaya neden olacak kusurlu davranışlarının tespitini talep etti.
"ÖLMEDİN BİR TÜRLÜ"
İddialara göre, davalı kadın eşini tartakladı, boğazını sıktı, hazır yemekleri yemedikten sonra onu odadan dışarı itti. Tanık beyanlarında da kadının müteveffayı fiziksel olarak ittiği, ilaçların fayda etmediğini söyleyerek "ölmedin bir türlü" dediği, eşinden habersiz defalarca para aldığı ve evden uzaklaştığı yönündeki ifadeler yer aldı.
İlk derece mahkemesi ve Samsun Bölge Adliye Mahkemesi, boşanma davasının konusuz kaldığını belirterek karar verilmesine yer olmadığına ve davalı kadının kusurlu bulunmadığına hükmetmişti. Ancak mirasçılar bu kararı temyiz etti.
Yargıtay, olayda kadının güven sarsıcı davranışlarının, fiziksel şiddetin ve evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesinin sabit olduğuna dikkat çekti. Bu gerekçelerle, davalı kadının evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olacak şekilde kusurlu olduğunun tespit edilmesi gerektiğine karar verdi.
BOŞANMA DAVASINI MİRASÇILAR DEVAM ETTİRDİ
Yargıtay, alt derece mahkemelerinin kararını bozarak dosyayı yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderdi. Bu karar, boşanma davası devam ederken eşlerden birinin ölmesi durumunda da geride kalan mirasçıların, sağ kalan eşin kusurunun tespiti amacıyla davayı sürdürebileceğini ve hukuki sonuç doğurabileceğini göstermesi bakımından önem taşıdı.