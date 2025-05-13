Boşanma davası sürerken öldü! Yargıtay noktayı koydu: Ölüm kusur tespitine engel değil

Erbaa Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 2019 yılında başlayan boşanma davası, davacı Cevdet Y.'nin dava sürecinde hayatını kaybetmesiyle farklı bir boyut kazandı. Mirasçıları davaya devam ederek, davalı eşin boşanmaya neden olacak kusurlu davranışlarının tespitini talep etti.

"ÖLMEDİN BİR TÜRLÜ"

İddialara göre, davalı kadın eşini tartakladı, boğazını sıktı, hazır yemekleri yemedikten sonra onu odadan dışarı itti. Tanık beyanlarında da kadının müteveffayı fiziksel olarak ittiği, ilaçların fayda etmediğini söyleyerek "ölmedin bir türlü" dediği, eşinden habersiz defalarca para aldığı ve evden uzaklaştığı yönündeki ifadeler yer aldı.