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Giriş Tarihi: 28.9.2023 17:15 Son Güncelleme: 28.9.2023 17:50

Boşanma davasından çıktı: Başından vuruldu

Adana'da boşanma davasının ertelenmesinden sonra mahkeme çıkışı Necmettin Çakmak (41), eşinin ailesinin silahlı saldırısına uğraması sonucu başından vuruldu. Polis olaydan sonra çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Boşanma davasından çıktı: Başından vuruldu

Adana'nın Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde meydana gelen olayda Necmettin Çakmak, boşanma davasında eşi F.Ç.'nin ailesiyle mahkemede karşılaştı. Davanın ertelenmesinin ardından mahkeme çıkışı karşı karşıya gelen taraflar, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. İki tarafı polis ve vatandaşlar ayırdı.

Necmettin Çakmak, eşinin ailesi ile Saydam Caddesi'nde karşılaştı. Burada da süren kavgada, ismi öğrenilemeyen kayınbiraderi, Çakmak'ı tabancayla başından vurdu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çakmak, hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Çakmak'ın, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya karıştığı belirlenen çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Öte yandan Çakmak'ın, 2022 yılında eşi ve ailesiyle tartıştığı, çıkan kavgada da kayınbiraderini bıçakla yaraladığı belirtildi. Çakmak'ın bu olay nedeniyle tutuklandığı, 4 ay önce de cezaevinden tahliye edildiği, eşinin ailesiyle aralarındaki husumetin sürdüğü kaydedildi.

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Boşanma davasından çıktı: Başından vuruldu
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