Haberler Yaşam Haberleri Botoks ölümcül olabilir
Giriş Tarihi: 15.12.2023

Botoks ölümcül olabilir

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Botoks ölümcül olabilir
Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen 59'uncu Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya'da başladı. 18 Aralık'a kadar sürecek kongrede nörolojik hastalıkların tedavi yöntemleri ve yeni teknolojiler üzerine 400'e yakın konu ele alınacak. Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Uluç, halk arasında botoks olarak bilinen "botulinum toksini"nin felce yol açabileceğine, ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekti. Kongrede konuşan Uluç, halk arasında botoks olarak bilinen "botulinum toksini" işlemlerinin son dönemlerde arttığını belirterek, uygulamanın kişileri felce hatta ölüme kadar götürebileceği konusunda uyardı. Uluç, "Toksin ile maruziyet sonrası bulanık, çift görme, göz kapağında düşüklük, çiğneme, yutma, konuşma bozukluğu, ses tonunda değişiklik, solunum yetmezliği, kol ve bacaklarda güçsüzlük oluşabiliyor" dedi. Kuaför, güzellik merkezi gibi yerlerde, hekim olmayan kişilerce işlem gerçekleştirmenin son derece zararlı olduğunun altını çizen Uluç, "Kullanılacak ilacın dozu, hangi bölgeye yapılacağı, olası yan etkileri bilinmeli. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması net. Medikal estetik kurslarının düzenlenmesi ve sertifika verilmesi yasak" değerlendirmesini yaptı.



BU HASTALAR YAPTIRMASIN
ULUÇ, bazı hasta gruplarının kesinlikle botulinum toksini işlemi yaptırmaması gerektiğini açıkladı. Uluç, "Nöromusküler (sinir-kas hastalıkları) kavşak hastalıkları olarak bilinen miyastenia gravis (bağışıklık sisteminin bozulmasına bağlı oluşan ve belirli kaslarda zayıflamaya yol açan bir hastalık) ve Lambert-Eaton miyastenik sendromu (nadir görülen kas güçsüzlüğü) gibi hastalıklarda, hastaların klinik belirti ve bulgularını kötüleştirdiği için botulinum toksini kullanılmaz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Gençlik dairesi üç çocuklarını aldı
Hamas'tan dünyaya Gazze çağrısı: Tüm özgür insanlara seslenildi! 3 gün boyunca...
Son dakika: PFDK kararları açıklandı! İşte eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın cezası...
Son dakika: İYİ Parti'nin içindeki yeni grubu sabah.com.tr açıklıyor! Ekrem İmamoğlu durmuyor: "DAHA İYİLER" Teşkilatı...
Son dakika: Başkan Erdoğan ABD Başkanı Biden ile görüştü: "Ateşkes için İsrail'e desteği çekin"
Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesi sonrası açıklama: ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına destek
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Meral Akşener'den misilleme geliyor! CHP'li isim İYİ Parti'ye katılıyor! Kritik görüşme en geç pazartesi...
Son dakika haberi: Beşiktaş Konferans Ligi'ne galibiyetle veda etti! Kara Kartal prestij maçını kazandı
Ersin Tatar duyurdu: KKTC'de yabancılara arazi satışına sınırlama geliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Botoks ölümcül olabilir
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA