Botoks ölümcül olabilir

Türk Nöroloji Derneği tarafından düzenlenen 59'uncu Ulusal Nöroloji Kongresi Antalya'da başladı. 18 Aralık'a kadar sürecek kongrede nörolojik hastalıkların tedavi yöntemleri ve yeni teknolojiler üzerine 400'e yakın konu ele alınacak. Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Uluç, halk arasında botoks olarak bilinen "botulinum toksini"nin felce yol açabileceğine, ölümle sonuçlanabileceğine dikkat çekti. Kongrede konuşan Uluç, halk arasında botoks olarak bilinen "botulinum toksini" işlemlerinin son dönemlerde arttığını belirterek, uygulamanın kişileri felce hatta ölüme kadar götürebileceği konusunda uyardı. Uluç, "Toksin ile maruziyet sonrası bulanık, çift görme, göz kapağında düşüklük, çiğneme, yutma, konuşma bozukluğu, ses tonunda değişiklik, solunum yetmezliği, kol ve bacaklarda güçsüzlük oluşabiliyor" dedi. Kuaför, güzellik merkezi gibi yerlerde, hekim olmayan kişilerce işlem gerçekleştirmenin son derece zararlı olduğunun altını çizen Uluç, "Kullanılacak ilacın dozu, hangi bölgeye yapılacağı, olası yan etkileri bilinmeli. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması net. Medikal estetik kurslarının düzenlenmesi ve sertifika verilmesi yasak" değerlendirmesini yaptı.ULUÇ, bazı hasta gruplarının kesinlikle botulinum toksini işlemi yaptırmaması gerektiğini açıkladı. Uluç, "Nöromusküler (sinir-kas hastalıkları) kavşak hastalıkları olarak bilinen miyastenia gravis (bağışıklık sisteminin bozulmasına bağlı oluşan ve belirli kaslarda zayıflamaya yol açan bir hastalık) ve Lambert-Eaton miyastenik sendromu (nadir görülen kas güçsüzlüğü) gibi hastalıklarda, hastaların klinik belirti ve bulgularını kötüleştirdiği için botulinum toksini kullanılmaz" dedi.