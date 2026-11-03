Boubon’un dağılan mirası ‘Kaçış Yok’ sergisınde

ABD'den Türkiye'ye iadesi sağlanan 100 kültür varlığı, İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde tanıtıldı. Horoztepe ve Düver kökenli eserlerin yanı sıra Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan Marcus Aurelius heykelinin de yer aldığı "Kaçış Yok: Boubon" sergisi ziyarete açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Arkeoloji Müzelerinde düzenlenen basın toplantısında, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye iadesi sağlanan 100 kültür varlığını tanıttı ve "Kaçış Yok: Boubon" sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Manhattan Bölge Savcı Yardımcısı Matthew Bogdanos'un da katıldığı programda Ersoy, eserlerin iade süreçlerini, bilimsel araştırmaların ortaya koyduğu bulguları ve uluslararası işbirliğiyle elde edilen sonuçları paylaştı. Ersoy, yürütülen çalışmalar sonucunda eserlerin Mayıs 2026'da Amerika'da yerel bir müzayede gerçekleşmesi planlanan satışının durdurulduğunu ve Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

İadesi sağlanan 100 kültür varlığı arasında Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Horoztepe kökenli 40 eserin önemli bir yer tuttuğunu belirten Bakan Ersoy, MÖ 2300 ile 2000 yıllarına tarihlenen eserlerin Erken Tunç Çağı Anadolu'sunun gelişmiş metal işçiliğini yansıttığını söyledi. Türkiye'ye kazandırılan ikinci önemli grubun Burdur'un Düver Köyü kökenli 44 pişmiş toprak mimari levhadan oluştuğunu açıklayan Bakan Ersoy, "Amacımız eserleri bir vitrinden alıp başka bir vitrine koymak değil, hikâyeleri ve ait oldukları kültürel bütünlük içinde onları yeniden değerlendirebilmektir" dedi. Öte yandan Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı İbecik Köyü yakınlarındaki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan eserler, "Kaçış Yok: Boubon" sergisinde bir araya toplandı. Arasında Eski Roma İmparatoru Marcus Aurelios'un parçalanarak yurtdışına kaçırılan heykelinin de yer aldığı eserler bu sergiyle görücüye çıkmış oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör