Böyle arkadaş olmaz olsun! Tartıştığı arkadaşını bıçakladı, otomobille kaçarken yanındaki arkadaşının ölümüne neden oldu

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Murat M, saat 23.00 sıralarında taşkınlık yaptığını iddia ettiği Serhat K isimli arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat M, yanında taşıdığı bıçakla Serhat K'yi karnından bıçakladı. Daha sonra otomobiline binen Murat M, bir diğer arkadaşı Serhat Alkan ile olay yerinden hızla kaçmaya başladı.

Yağışlı yolda otomobilin kontrolünü kaybeden Murat M, bir soğuk hava deposunun duvarına çarptı. Araç hurdaya döndü. Kazada ağır yaralanan Serhat Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kafede bıçaklanan Serhat K'nın ise durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Jandarma Ekipleri şüpheli Murat M'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.