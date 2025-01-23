Haberler Yaşam Haberleri Böyle arkadaş olmaz olsun! Tartıştığı arkadaşını bıçakladı, otomobille kaçarken yanındaki arkadaşının ölümüne neden oldu
Giriş Tarihi: 23.1.2025 10:10 Son Güncelleme: 23.1.2025 10:44

Böyle arkadaş olmaz olsun! Tartıştığı arkadaşını bıçakladı, otomobille kaçarken yanındaki arkadaşının ölümüne neden oldu

Bursa’da bir kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan 20 yaşındaki Murat M, arkadaşı 19 yaşındaki Serhat K. ile tartışmaya başladı. Yanındaki bıçakla Serhat K.’yi karnından yaralayan Murat M, diğer arkadaşı Serhat Alkan ile olay yerinden otomobille kaçtı. Hızla kaçarken yolda kaza yaptı. Kazada ağır yaralanan Serhat Alkan öldü. Bıçakladığı arkadaşının durumu ise ağır.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Böyle arkadaş olmaz olsun! Tartıştığı arkadaşını bıçakladı, otomobille kaçarken yanındaki arkadaşının ölümüne neden oldu

İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kafede arkadaşlarıyla birlikte oturan Murat M, saat 23.00 sıralarında taşkınlık yaptığını iddia ettiği Serhat K isimli arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat M, yanında taşıdığı bıçakla Serhat K'yi karnından bıçakladı. Daha sonra otomobiline binen Murat M, bir diğer arkadaşı Serhat Alkan ile olay yerinden hızla kaçmaya başladı.

Yağışlı yolda otomobilin kontrolünü kaybeden Murat M, bir soğuk hava deposunun duvarına çarptı. Araç hurdaya döndü. Kazada ağır yaralanan Serhat Alkan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kafede bıçaklanan Serhat K'nın ise durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi. Jandarma Ekipleri şüpheli Murat M'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Böyle arkadaş olmaz olsun! Tartıştığı arkadaşını bıçakladı, otomobille kaçarken yanındaki arkadaşının ölümüne neden oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA