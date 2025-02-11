Böyle köy evine can kurban bu villanın Sultan’ıyım

Hatay'ın Hassa İlçesi Sapanözü Mahallesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan köy evine oğlu ve geliniyle birlikte taşınan depremzede Sultan Polat (75), yeni yuvasına girdiği o anları SABAH'la paylaştı.

Sultan Polat, TSK'dan emekli olan oğlu Mehmet, gelini Hatice ve 6 yaşındaki torunu Amine ile birlikte 3+1 köy evinde huzurlu bir yaşam sürüyor. Hacca gidip gelen 8 çocuk annesi Sultan teyze, "Kura çekimine gidemedim. Daha sonra telefon geldi. Devlet bana 'Evin çıktı' dedi. Yapıldıktan sonra büyük bir keyifle evime geldim ve kapıdan adımımı atar atmaz hemen şükür namazı kıldım. Bahçemizi kendimize göre düzenlemek için küçük traktör aldık. Villamın Sultan'ıyım. Allah herkese böyle ev nasip etsin" diyerek duygularını dile getirdi.

DEPREMLERİ HİSSETMİYORUZ

Evi ilk gördüklerinde gözlerine inanamadıklarını aktaran Sultan Polat, "Hem çok sağlam hem de bu soğuklarda çok sıcak. Bazı zaman deprem olduğunda yakınlarımız bizi arıyor, 'Depremi hissettiniz mi?' diyor. Biz hiçbir şey hissetmiyoruz. Devletimiz mağduriyetimizi kısa sürede çözdü. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.