Böylesi görülmedi! Herkesi "kedi" olarak görüyor: "Her şey o gün başladı..."

Ancak tuhaflık tam da bu noktada başlıyor. Karl, gün içinde karşılaştığı insanların yüzlerinde, tıpkı Luna'da olduğu gibi badem şeklinde göz çukurları, büyümüş kedi gözbebekleri ve yüz çizgileri görüyor. Eğer güne kedi yerine bir insan yüzü görerek başlarsa, bu kez o insanın yüzündeki detayları kendi kedisinin veya gün boyu karşılaştığı diğer insanların yüzünde algılamaya devam ediyor.