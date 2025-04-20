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Giriş Tarihi: 20.4.2025 11:16 Son Güncelleme: 20.4.2025 11:19

Bozyazı’da ölümlü trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Mersin'in Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi D-400 Mersin-Antalya  D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

KAMİL CÖMERTLER
Bozyazı’da ölümlü trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre aynı yönde seyir halindeki TIR ile otomobilin karıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Mersin'den Antalya istikametine seyir halindeki araçlar bilinmeyen bir nedenle otomobil TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında sürücüsünün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Savcılığın incelemesinin ardından hayatını kaybeden sürücü hastane kaldırıldı. Emniyet güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattılar. Kaza nedeniyle bir süre kapanan araç trafiği tekrar açıldı.

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Bozyazı’da ölümlü trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti
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