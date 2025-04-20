Bozyazı’da ölümlü trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre aynı yönde seyir halindeki TIR ile otomobilin karıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Mersin'den Antalya istikametine seyir halindeki araçlar bilinmeyen bir nedenle otomobil TIR'a arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında sürücüsünün hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Savcılığın incelemesinin ardından hayatını kaybeden sürücü hastane kaldırıldı. Emniyet güçleri kaza ile ilgili inceleme başlattılar. Kaza nedeniyle bir süre kapanan araç trafiği tekrar açıldı.