Bravo Ayşe teyze: 86 yaşında okuma yazma öğrendi

Osmaniye'de kendi evinde yaşayan Ayşe Aydoğan 86 yaşında 3 ay gibi kısa bir sürede Osmaniye Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'nde okuma-yazma öğrendi. Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar ile birlikte Gündüz Bakım ve Aktif Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde kurslara katılan büyükleri tebrik eden Vali Yılmaz, sağlıklı ve mutlu bir hayat diledi. Vali Yılmaz, kursta okuma-yazma öğrenen 86 yaşındaki Ayşe Aydoğan'ı tebrik etti.Vali Yılmaz, "Ayşe teyzemi görmeye geldim. Ellerinden öpüyorum. Merkezimizde teyzelerimiz, amcalarımız çok mutlular, bu da bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu. Ayşe Aydoğan da "Okumayazma benim en büyük hayalimdi. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum" dedi.