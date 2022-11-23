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Giriş Tarihi: 23.11.2022

Bravo Funda öğretmen

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Bravo Funda öğretmen
İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar semtinde dezavantajlı bir bölgede bulunan Şehit Yüzbaşı Ali Rıza Sadak İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olan Funda Uygun Sır, maddi imkânsızlıklar nedeniyle kitap alamayan öğrencilerine okuma sevgisi kazandırmak için sıra dışı bir plan yaptı. Fedakâr öğretmen öğrencilerine ilk kitabı kendi cebinden ödeyerek aldı. Sonraki kitapları da çevresinin desteğiyle hediye etti. Öğrencilerine okuma sevgisini aşılamak için hediye ettiği kitapların yazarlarına tek tek ulaşıp sınıfına davet etti. Ünlü yazarlar Ahmet Büke, Feyza İzbudak, Hasan Karaca ve Çiğdem Gündeş'i karşılarında gören minikler büyük sevinç yaşadı.
Ünlü yazarlara kitaplarını imzalattıran öğrenciler anı fotoğrafı da çektirmeyi ihmal ettirmedi.
O günden sonra adeta kitap kurduna dönüşen 3. sınıf öğrencileri 20'şer kitap bitirdi, proje ile miniklerin ders notları yükseldi. Amacının öğrencilerine okuma sevgisi kazandırmak olduğunu söyleyen Funda Uygun Sır, "Bu projeyle öğrencilerim okuma sevgisi kazanmış oldu" dedi.

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Bravo Funda öğretmen
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