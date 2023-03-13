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Giriş Tarihi: 13.3.2023

Bravo sana İsmail Hakkı

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Bravo sana İsmail Hakkı
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi İsmail Hakkı Güler (22), deprem bölgesindeki sahra hastanesinde gönüllü olarak çalışıyor. Depremin 2'nci günü Kahramanmaraş'a gelen Güler, iki gün boyunca enkazlarda süren hayat kurtarma mücadelesine katıldı. Daha sonra 12 Şubat Stadyumu'ndaki çadır kentte sahra hastanesi kuran Yeryüzü Doktorları'na katıldı. Burada hastalarla yakından ilgilenen, depremzede çocuklarla oyunlar oynayan Güler, "Bir arkadaşımın ailesi enkaz altında kalmıştı. İkinci günün gecesinde buraya gelip, 2 gün enkazda çalıştık. Sonra Yeryüzü Doktorları'na katıldım. Okulum devam etmesine rağmen ben burada kaldım. Denizli'deki ailemde destek verdi. Her zaman bir insandan dua alabilmek çok önemli. Zaten doktorluğu adı fedakarlıktır. Asıl doktorluğu burada öğrenmiş oluyoruz. Burada hem bir işin ucundan tutuyorum hem de depremzede vatandaşlarımızın elimizden geldiğince yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Bu beni hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor. Burada olduğum için bu mesleği yaptığım için kendimi mutlu hissediyorum. Dönmek istemiyorum. Bir şeyler yapabildiysem ne mutlu bana. İnşallah bu tür acıları bir daha yaşamayız" dedi.

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Bravo sana İsmail Hakkı
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