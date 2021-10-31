Bravo Tarık

Kayseri
'de yaşayan Hüseyin- Selvi Altunel
çiftinin ikinci çocukları Tarık Taha Altunel'e 2 buçuk yaşında otizm teşhisi kondu. Anne Selvi Altunel hiperaktif olan oğluyla birlikte belediyelerin açtığı kurslara gitmeye başladı. Kısa sürede büyük başarı gösteren Tarık Taha Altunel, katıldığı kurslardan 60 sertifika aldı. İlköğretim 7. sınıf öğrencisi olan Tarık Taha Altunel'in piyano çalıyor ve birçok sporu yapıyor. Aldığı semazenlik eğitimiyle artık sema gösterisi de yapabilen Tarık'ın anne Sevil Altunel "Oğlumla ne kadar kurs varsa gittik.
Hepsini de başarıyla tamamladı. Hiperaktif olduğu için spora yönlendirdik. Şuanda voleybol, basketbol, yüzme, buz pateni tekvando
, basketbol, masa tenisi
ve okçuluk gibi birçok sporları yapabiliyor. Ayrıca müzik dersleri de aldı. Çok güzel piyano çalıyor. Başka müzik ve ritim aletlerini de çalabiliyor. Kendi yaşıtlarıyla birlikte grup eğitimleri aldı. Bu süreçte hem insanlar hem de öğretmenleri bize çok yardımcı oldu. Başarılıları nedeniyle de çok taktir gördü. Artık kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Kendisi okula gidip gelebiliyor. Yalnız yolculuk yapabiliyor" dedi.
'OTİZMLİ OLMAK BANA YETENEK VE GÜÇ KAZANDIRDI'
OTİZMLİ olmanın engel değil farklılık olduğunu belirten Tarık Taha Altunel "Otizmli olmak bana yetenek ve güç kazandırdı. Otizmli olmak bence engelli olmak değil. Annemle bir çok etkinliğe ve kursa katıldık. Şimdide Kur'an-ı Kerim okuyorum. Kurslarıma ve okuluma artık tek başıma gidebiliyorum. Aldığım sertifikalar benin gururum" diye konuştu.