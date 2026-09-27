Bu acıya yürek dayanmaz

Muğla'da diş tedavisi sonrası hayatını kaybeden minik Hatice Serra Kıl'ın hayata veda etmesi sevenlerini yasa boğdu. Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nde yaşayan Rümeysa ve Emre Kıl çiftinin 5 yaşındaki çocukları Hatice Serra Kıl, özel bir klinikte diş tedavisi gördü. Tedavinin ardından ailesiyle birlikte eve dönen küçük kız bir süre sonra fenalaştı. Kızlarının rahatsızlandığını fark eden anne ve babası Hatice Serra'yı özel bir hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan ancak kalbi duran küçük kız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın anestezi sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği iddia edilirken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Küçük kızın ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, cenazesi Karaçulha Mezarlığı'na ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Bu zamansız kaybın ardından ortaya atılan anestezi sonrası komplikasyon iddiaları kamuoyunda büyük bir yankı uyandırdı. Olayı, Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı detaylı otopsi ve toksikoloji raporları aydınlatacak.