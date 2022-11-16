Bu ada timsaha benziyor

Ordu'nun 'sakin şehir (cittaslow)' unvanına sahip Perşembe ilçesindeki "Timsah Adası" görenleri hayrete düşürüyor. İlçe merkezine 15 km uzaklıktaki Belicesu Mahallesi'ndeki Timsah Adası zaman zaman ziyaretçi akınına uğruyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan yarımada, kış mevsiminde de ziyaretçilerini ağırlıyor. 2000 yılına kadar kimsenin Timsah Adası'nın varlığından haberi yoktu. Doğru açıdan bakıldığı zaman timsahı bire bir andıran ada, 2000'li yıllara kadar fark edilmedi. Adanın çevresinde ve üst tarafında bulunan yolun kenarından bakıldığında timsah şeklini görmek mümkün. Zaman buldukça ailesi ile Timsah Adası'na gelerek vakit geçiren Turgay Yıldırım, uzun zamandır buraya geldiklerini ancak son birkaç yıldır adanın timsaha benzediğini fark ettiklerini belirtti.