Bu adımlarla sinir sistemini ‘resetle’

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Günlük yaşamın yoğun temposu, sinir sistemi üzerinde baskı oluşturabiliyor. Sosyal medyada sık sık gördüğümüz soğuk suya girme ve esneme gibi çok sayıda sinir sistemi resetleme tavsiyesi var. Ancak bunlar bilimsel olarak doğru hedefler değil. Sağlıklı bir otonom sinir sisteminin değişen koşullara uyum sağlayabilmesi gerekiyor. Uzmanlara göre sinir sistemini kelimenin tam anlamıyla sıfırlamak mümkün değil. Ancak bazı alışkanlıklar stres tepkisinin düzenlenmesine yardımcı olabilir. Düzenli uyku, kontrollü nefes egzersizleri, fiziksel aktivite, doğada zaman geçirmek ve sosyal bağlantıları güçlendirmek öne çıkan yöntemler arasında yer alıyor.