Bu burçların adını duyan topuklarına vurarak kaçıyor! İlişkiyi zehir eden 4 burç

Ancak, astroloji meraklıları için ilişkilerde belirli burçların zorlayıcı veya uyumsuz olduğu düşünülmektedir. İşte ilişki yaşanması en zor burçlar…
Koç (21 Mart - 19 Nisan)
Bu kişiler ilişkilerinin en başından itibaren ilişkilerinin yürümeyeceği gibi karamsar bir düşünceye kapılırlar. Genelde bireysel olarak hareket ederler ve yaptıkları planlara hayatlarındaki kişiyi asla dahil etmezler.
Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)
Boğa burçları karşılarındaki kişiyi çok detaylı olarak inceler ve her konuda kendi içlerinde test ederler. Birinin ilişki kurmaya yetecek kadar iyi olduğundan emin olmak adına o kadar uzun zaman harcalarlar ki genelde karşılarındaki kişinin sabırları tükenir.
Daha az önyargı ile daha ılımlı bir tutum sergilemeleri ilişkilerinde de mutlu olmalarına olanak tanıyabilir.
İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)
Sürekli olarak değişen ruh halleri ve ilgi alanları, çevrelerindeki kişilerin de onlar hakkında net bir fikir edinmesine engel olur. Bir gün çok ılımlı ve sakin davranabilen İkizler burçları ertesi gün nedensiz yere gergin olabilir. Bu nedenle uzun süreli ilişkilerde karşı tarafı çok yıpratabilir.
Bu nedenle karşınızdaki İkizler burcunu iyice tanımadan önce mesafeyi korumak ve dikkatli davranmak akıllıca olabilir.
Başak (23 Ağustos - 23 Eylül)
Bazen çok eleştirel olabilirler ve bu özellikleri tanıştıkları yeni insanlar tarafından hoş karşılanmayabilir. Başaklar rahat ve özgürce hareket etmeyi başaramazlar. Fazla katı ve sert olabilirler ve insanların çabalarını çok fazla göz ardı edebilirler.