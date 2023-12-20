Bu burçların adını duyan topuklarına vurarak kaçıyor! İlişkiyi zehir eden 4 burç

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Boğa burçları karşılarındaki kişiyi çok detaylı olarak inceler ve her konuda kendi içlerinde test ederler. Birinin ilişki kurmaya yetecek kadar iyi olduğundan emin olmak adına o kadar uzun zaman harcalarlar ki genelde karşılarındaki kişinin sabırları tükenir.

Daha az önyargı ile daha ılımlı bir tutum sergilemeleri ilişkilerinde de mutlu olmalarına olanak tanıyabilir.