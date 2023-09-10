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Giriş Tarihi: 10.9.2023

Bu caminin içine sinekler giremiyor

Bursa’da bulunan 628 yıllık Yıldırım Beyazid Camii’ne sinek girmiyor. Caminin kapısından itibaren başlayan hava akımından dolayı sinekler kapıda birikiyor

İHA
Bu caminin içine sinekler giremiyor
Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan 628 yıllık Yıldırım Beyazid Camii'nde, içerisinde bulunan hava akımından dolayı sinek giremiyor. Dışarıdaki sıcak hava sinekleri camiye doğru yöneltse de cami içerisindeki mimariden kaynaklı serin hava sinek gibi küçük kanatlı hayvanların içeriye girmesini engelliyor. Ayrıca cami içerisindeki hava akışı sayesinde cemaat, kış aylarında sıcak yaz aylarında ise serin bir şekilde ibadetini yerine getiriyor.



Caminin kapısından bir adım atılınca bile hava akımının hissedildiğini söyleyen Yıldırım Beyazid Cami İmamı Uğur Gedik, "Havaların çok sıcak olduğu zamanlarda, cami içerisi inanılmaz derecede serin oluyor. Fakat burada güneşin vurduğu ve havanın sıcak olduğu zamanlarda, sinekler içeriye bir türlü girmiyorlar kapının önüne kadar geliyorlar ama hiçbir türlü girmiyorlar. Bunun sebebini anlamak için yerinde tespit için videoya çektim ve insanlara gösterdim. Adımınızı bu kapıdan içeriye attıktan sonra fark edeceksiniz, yani kapının önünden bile hava akımını hissedebiliyorsunuz. Camilerin kurulduğu yerlerde konumu içerisindeki planlaması, mimarisi, tasarımı hepsinin hesaba, kitaba dayalı yapıldığını biliyoruz. Ecdadımız bu konuda gerçekten çok iyi, biz bu konuda onları örnek alsak, deprem ile alakalı bir problemimizde kalmaz, yalıtım ile alakalıda bir problemimiz kalmaz" şeklinde konuştu.

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Bu caminin içine sinekler giremiyor
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