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Giriş Tarihi: 13.9.2023 11:42 Son Güncelleme: 13.9.2023 11:58

Bu çiçeği koparanın eli yanıyor

Mersin’in Anamur ilçesisinin 17 kilometrelik sahil bandının bazı bölgelerinde sıcak kumsallar üzerinde yer yer açan kum zambakları kendini göstermeye başladı.

KAMİL CÖMERTLER
Bu çiçeği koparanın eli yanıyor

Nesli tehlikede olduğundan koruma altına alınan kum zambakları çiçek açtı. Bu nadir türü koparan veya zarar verenlere ise 109 bin lira para cezası kesiliyor. Her yıl Eylül ayının başlangıcı ve ekim ayının ortalarına kadar kendini gösteren koruma altındaki bitki türü kum zambağı çiçek açarak olağanüstü bir doğa güzelliğine bürünüyor.

Kum zambakları doğada nadir olarak görülen bir bitki türü olduğundan koruma altında tutuluyor. Doğada nadir olarak bulunan kum zambakları kumsallarda yetişen, soğanlı beyaz çiçekli, hoş kokulu bir çiçek. Nesli tükenmekte olan bu bitki Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından da koruma altına alınıyor.

Kum zambağı ülkemizde Akdeniz, Ege, Marmara ve Karadeniz sahil kurullarında görülse de tür nadir olarak görülüyor

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Bu çiçeği koparanın eli yanıyor
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