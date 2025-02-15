Bu da DEM zorbalığı! Hem işten kovuldu hem de zorla otobüsten atıldı!

DEM Partili Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nde Mesleki Eğitim Biriminde eğitmen olarak görev yaparken haksız bir şekilde işten atılan 54 yaşındaki Meliha Zengin vicdanları derinden yaralayan bir olayla ikinci bir mağduriyet yaşadı. Zengin, geçen yıl Temmuz ayında kendisi gibi DEM Partili belediyelerde haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılan emekçilerin eylem yaptığı çadıra giderken bindiği halk otobüsünde sürücünün hakaretine maruz kalarak araçtan atıldı ve ölümden döndü.

"KAYYUM ARTIĞI DİYEREK" HAKARET ETTİ

Akıllara durgunluk veren olayı anlatan Meliha Zengin, "Herkes gibi beni de hiçbir gerekçe sunmadan vicdansız bir şekilde işten attılar. Hizmet İş Sendikası öncülüğünde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde kurulan eylem çadırı var. Benim evim Eğil İlçesi'nde her gün oradan gelip hakkımı aramak için eyleme katılıyorum. Halk otobüsüne bindim. Sürücü benim çadırın yakınında inmek istediğimi duyunca işten atılan mağdur emekçilerden olduğumu anlamış olacak ki hakaret etmeye başladı. Haklarını aramak için çadıra gelenlere çok ağır ithamlarda ve tehditlerde bulundu. Ben de kendisine karşı çıktım, tepki gösterdim. Bunun üzerine bir kadın olmama rağmen bana ağır hakaretlerde bulunarak zorla araçtan attı. Ayağım ve çantam kapıya sıkıştı, beni 15 metre yerde sürüklendi. Bunu yapan sürücünün daha önce HDP döneminde belediyede meclis üyeliği yaptığını öğrendim. Olayı yargıya taşıdım, davacı oldum" ifadelerini kullandı.