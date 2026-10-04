Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat: Sağlık Bakanlığı yalanıyla 831 milyon liralık vurgun!

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN KRİTİK İNCELEME

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin bilgi ve belgeler talep edildi. Bakanlıktan gönderilen kayıtların incelenmesinde, şüphelilerin vatandaşlara anlattığı şekilde bir ticari faaliyetin bulunmadığı tespit edildi. Yapılan incelemede ayrıca, söz konusu tıbbi görüntüleme cihazlarının Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık kuruluşlarına kiralanmasına yönelik herhangi bir ihale kaydına da rastlanmadı. Böylece müştekilere anlatılan ticari model ile resmi kayıtlar arasında herhangi bir karşılık bulunmadığı belirlendi.