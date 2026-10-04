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Giriş Tarihi: 4.10.2026 12:59 Son Güncelleme: 4.10.2026 13:00

Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat: Sağlık Bakanlığı yalanıyla 831 milyon liralık vurgun!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, vatandaşları “Tıbbi görüntüleme cihazı alın, Sağlık Bakanlığına kiralayarak yüksek kazanç elde edin” vaadiyle dolandırdıkları öne sürülen şüpheliler hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın merkezindeki Erdi D.’nin hesaplarında yaklaşık 831 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Bu tutarın yaklaşık 733 milyon TL’lik bölümünün son bir yılda gerçekleştiği belirlendi. Şüphelinin yasa dışı bahis siteleri ile yasal bahis platformlarına da yüksek tutarlı para transferleri yaptığı ortaya çıktı. Şüpheli Erdi D. İle birlikte hareket ettiği değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

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Kerim CENGİL Kerim CENGİL Yaşam
Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat: Sağlık Bakanlığı yalanıyla 831 milyon liralık vurgun!
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan yürütülen soruşturma, müştekilerin şikâyetleri üzerine başlatıldı. Soruşturma dosyasına göre şüpheli Erdi D.'nin, vatandaşlara kendi adlarına tıbbi görüntüleme cihazları satın almalarını önerdiği, söz konusu cihazların Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık kuruluşlarına kiralanacağını ve bu yöntemle yüksek kazanç elde edileceğini söylediği iddia edildi. Bu beyanlara güvenerek hareket eden müştekilerin maddi menfaat temin edilerek dolandırıldığı yönündeki şikâyetler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN KRİTİK İNCELEME

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin bilgi ve belgeler talep edildi. Bakanlıktan gönderilen kayıtların incelenmesinde, şüphelilerin vatandaşlara anlattığı şekilde bir ticari faaliyetin bulunmadığı tespit edildi. Yapılan incelemede ayrıca, söz konusu tıbbi görüntüleme cihazlarının Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık kuruluşlarına kiralanmasına yönelik herhangi bir ihale kaydına da rastlanmadı. Böylece müştekilere anlatılan ticari model ile resmi kayıtlar arasında herhangi bir karşılık bulunmadığı belirlendi.

MASAK İNCELEMESİNDE 831 MİLYON TL

Soruşturmanın mali boyutunun ortaya çıkarılması amacıyla Erdi D.'ye ilişkin MASAK verileri de incelemeye alındı. Yapılan incelemede şüphelinin yaklaşık 831 milyon TL işlem hacminin bulunduğu belirlendi. Dikkat çeken para trafiğinin büyük bölümünün ise son dönemde gerçekleştiği tespit edildi. Buna göre yaklaşık 733 milyon TL'lik işlem hacminin yalnızca son bir yıllık dönemde gerçekleştiği ortaya çıktı.

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BAHİS SİTELERİNE YÜKSEK TUTARLI TRANSFERLER

Soruşturma kapsamında şüpheliye ait cep telefonu ile MASAK verileri üzerinde de inceleme gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde, Erdi D. tarafından yasa dışı bahis siteleri ile yasal bahis platformlarına yüksek tutarlı para transferleri yapıldığına ilişkin kayıtlar tespit edildi. Söz konusu para hareketleri de soruşturma kapsamında incelemeye alındı.

6 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM

Soruşturması kapsamında Erdi D. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen toplam 6 şüpheli belirlendi. Operasyon kapsamında Ebru E., Ferdi K., Damla A., Sadık D. ve Erdem D. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin müştekilerden para temin etme yöntemi, tıbbi görüntüleme cihazı satın alma ve kiralama vaadinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığı, para hareketleri ile bahis platformlarına yapılan transferlerin niteliği yönündeki incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#SAĞLIK BAKANLIĞI #ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

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Bu dolandırıcılık yöntemine dikkat: Sağlık Bakanlığı yalanıyla 831 milyon liralık vurgun!
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