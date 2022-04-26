Haberler Yaşam Haberleri Bu gece Kadir Gecesi
Giriş Tarihi: 27.4.2022

Bu gece Kadir Gecesi

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Bu gece Kadir Gecesi
Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece "Şüphesiz, biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir" ifadeleriyle anlatılıyor. Kadir Gecesi, salgın nedeniyle iki yıl aradan sonra camilerde de ibadet ve duayla idrak edilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: İşte Osman Kavala'yı ağırlaştırılmış müebbete götüren eylemler
SON DAKİKA | Kabine Toplantısı sona erdi! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Çarşı ve pazardaki ateşi söndüreceğiz
Son dakika: İçişleri duyurdu! TÜGVA binasına patlayıcı bırakan terörist yakalandı
Emekli maaşları için son dakika 1 Mayıs sürprizi: Gözler Bakan Bilgin'in açıklayacağı detaylarda
Son dakika: Başkan Erdoğan'ı tehdit eden CHP'li Özgür Özel'e peş peşe tepkiler: Bu milletin iradesine hakarettir...
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
Emine Erdoğan tek tek ilgilendi: “Onlar omuzlarında yük değil, sevgi taşıyor!”
Son dakika: "Türkiye'nin ömrü uzun değil" diyen HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma
Son dakika: BM'den radikal karar! Hesap sorulacak!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu gece Kadir Gecesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA