Bu gece Kadir Gecesi

Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi bugün idrak edilecek. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi'nde bu gece "Şüphesiz, biz onu Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir" ifadeleriyle anlatılıyor. Kadir Gecesi, salgın nedeniyle iki yıl aradan sonra camilerde de ibadet ve duayla idrak edilecek.