Bu gece Kanlı Ay gözlemlenecek

BUgece, yaklaşık iki buçuk yıl aradan sonra, Dünya'nın uydusu Ay kızıl bir renge bürünecek. Bu durum Kanlı Ay olarak biliniyor. Kanlı Ay, Ay tutulması sırasında uydumuzun pas rengini andıran kızıl bir renge bürünmesini tanımlayan bilimsel olmayan bir terim. Daha nadir olarak, bu terim iki yıl içinde bir noktadan gözlemlenebilen dört tam Ay tutulmasını tanımlamak için de kullanılır. Dünya'da aynı noktada on yıl boyunca kalırsanız, genellikle dört ila beş tam Ay tutulması gözlemlenebilir. Ancak dört tutulmanın art arda gerçekleşmesi oldukça nadir görülen bir olay.