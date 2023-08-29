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Giriş Tarihi: 30.8.2023

Bu güzelliklere el değmeyecek

Tunceli’de bulunan Munzur ve Pülümür vadileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla “kesin korunacak hassas alan” olarak tescil edildi

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Bu güzelliklere el değmeyecek
Tunceli'de, Pülümür, merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür vadileri, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Tunceli İli, Pülümür, Merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde bulunan Munzur ve Pülümür Vadileri Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 109'uncu maddesi gereğince karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. Kararda, alanların krokisi ile koordinatlarına da yer verildi.

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Bu güzelliklere el değmeyecek
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