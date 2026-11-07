Bu hafta marketlerde neler var? Yeni haftanın ŞOK, A101 ve BM aktüel kataloğu çıktı!

Kasım ayının yeni haftasında market zincirleri indirim yarışına hız kesmeden devam ediyor. ŞOK, A101 ve BİM mağazalarında satışa sunulacak kampanyalı ürünler, bütçesini korumak isteyen tüketicilerin radarına girdi. Ev ihtiyaçlarını yenilemek, mutfak alışverişini tamamlamak veya avantajlı ürünleri kaçırmamak isteyenler için bu haftanın kataloglarında öne çıkan seçenekler belli oldu.

ŞOK AKTÜEL 7-10 KASIM 2026