Haberler Yaşam Haberleri Bu hafta marketlerde neler var? Yeni haftanın ŞOK, A101 ve BM aktüel kataloğu çıktı!
Giriş Tarihi: 07.11.2026 11:29

Bu hafta marketlerde neler var? Yeni haftanın ŞOK, A101 ve BM aktüel kataloğu çıktı!

Market alışverişini uygun fiyatlarla yapmak isteyenler, yeni haftanın aktüel kataloglarını yakından takip ediyor. ŞOK, A101 ve BİM'in yeni haftaya özel indirimli ürünleri belli olurken mutfak ihtiyaçlarından küçük ev aletlerine, temizlik ürünlerinden tekstile kadar pek çok kategoride dikkat çeken fırsatlar raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Yeni kataloglarda yer alan ürünler ve satış fiyatları da alışveriş listesi yapanların gündemine girdi.

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Bu hafta marketlerde neler var? Yeni haftanın ŞOK, A101 ve BM aktüel kataloğu çıktı!
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Kasım ayının yeni haftasında market zincirleri indirim yarışına hız kesmeden devam ediyor. ŞOK, A101 ve BİM mağazalarında satışa sunulacak kampanyalı ürünler, bütçesini korumak isteyen tüketicilerin radarına girdi. Ev ihtiyaçlarını yenilemek, mutfak alışverişini tamamlamak veya avantajlı ürünleri kaçırmamak isteyenler için bu haftanın kataloglarında öne çıkan seçenekler belli oldu.

ŞOK AKTÜEL 7-10 KASIM 2026

ŞOK AKTÜEL 7-10 KASIM 2026

ŞOK AKTÜEL 7-10 KASIM 2026

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BİM AKTÜEL 8 KASIM 2026

BİM AKTÜEL 8 KASIM 2026

BİM AKTÜEL 8 KASIM 2026

A101 AKTÜEL 12 KASIM 2026

A101 AKTÜEL 12 KASIM 2026

A101 AKTÜEL 12 KASIM 2026

A101 AKTÜEL 12 KASIM 2026

A101 AKTÜEL 12 KASIM 2026

A101 AKTÜEL 12 KASIM 2026

A101 AKTÜEL 12 KASIM 2026

A101 AKTÜEL 12 KASIM 2026

A101 AKTÜEL 12 KASIM 2026

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Bu hafta marketlerde neler var? Yeni haftanın ŞOK, A101 ve BM aktüel kataloğu çıktı!
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