Bu kez ev hapsi aldı! Sokakta yarı çıplak yürüyen manken Melisa Yaren Aydınalp uslanmıyor!

Hâkimlik ise mankene ahlak ve toplumsal değerlerle ilgili kitap okuyarak kütüphanenin düzenleyeceği takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunması şeklinde adli kontrol tedbirine hükmetti. Ancak aldığı cezalardan ders çıkarmayan Melisa Aydınalp, uslanmadı. Bu kez de İstiklal Caddesi'nde yine aynı şekilde kıyafetler giyinerek dolaşırken yakalandı.