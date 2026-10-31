Haberler Yaşam Haberleri Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye'de
Giriş Tarihi: 31.10.2026 23:20

Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye'de

Sadece 0,75 milimetre boyutuyla bir tuz tanesinden bile küçük! Japonya'da üretilen ve iğne deliğinden bile geçen bu rekor kıran eseri çıplak gözle görmek imkansız. Dünyayı şaşkına çeviren kitabın en ünlü benzerinin nerede sergilendiğini duyunca çok şaşıracaksınız.

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Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye’de
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Teknolojinin ulaştığı son nokta, matbaacılık tarihini mikroskobik boyutlara taşıdı. Japonya'daki uzmanların banknotların üzerindeki sahteciliği önlemek için kullanılan son derece hassas bir mikro baskı teknolojisiyle ürettiği kitap, Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeyi başardı.

Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye’de

Geleneksel kitapları rafa kaldıran, okumak için sayfa çevirmeye değil taramalı elektron mikroskobuna ihtiyaç duyulan bir kitap hayal edin. Mikro düzeydeki harfleri ve renkli çiçek çizimleriyle tam 22 sayfadan oluşan "Dört Mevsim Çiçekleri" (Flowers of the Four Seasons) kitabı, 0,74 mm boyutuyla küresel ölçekte matbaa rekorunu elinde tutuyor.

Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye’de

Ancak bu milimetrik mucizelerin tek örneği uzaklarda değil; bu küresel rekorun en ünlü ve büyüleyici benzerlerinden biri olan "Bilder-ABC" (Resimli Alfabe) kitabı, İzmir Bornova'daki bir müzede büyüteç altında sergileniyor.

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Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye’de

Matbaacılığın Sınırları Zorlandı: 0,74 Milimetrelik Rekor

Dünyanın matbaa teknikleriyle basılmış en küçük kitabı unvanı, Japonya'daki Toppan Yayınevi tarafından hazırlanan "Flowers of the Four Seasons" (Dört Mevsim Çiçekleri) adlı esere aittir.

Sadece 0,74 x 0,75 milimetre boyutlarında olan bu mikro kitap, bir iğne deliğinden bile rahatça geçebilecek büyüklüktedir.

Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye’de

Japon grafik sanatçılarının ve matbaa mühendislerinin ortak çalışmasıyla üretilen bu eser, tam 22 sayfadan oluşuyor.

Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye’de

Çıplak Gözle Sadece Bir Leke Gibi Görünüyor

Kitabın yapımında, banknotların üzerindeki sahteciliği önlemek için kullanılan son derece hassas bir mikro baskı teknolojisinden yararlanıldı.

Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye’de

İçerisinde Japonya'nın dört mevsimine ait yerel çiçeklerin isimleri ve aslına sadık kalınarak çizilmiş milimetrik renkli illüstrasyonları yer alıyor.

Çıplak gözle bakıldığında sadece siyah bir leke gibi görünen bu eseri satın alanlara, yanında özel bir mikroskobik büyüteç de hediye ediliyor.

Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye’de

İkinci Örnek Ülkemizde!

Bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlayan Sanatçı Joschua Reichert, bir saç telinden bile daha ince olan dünyanın en küçük ikinci kitabını üretmeyi başardı.

Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye’de

İzmir'deki tarihi Ballian Konutu'nda hizmet veren Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi, sadece 2,4 x 2,9 milimetre ölçülerindeki dünyanın en küçük kitaplarından birine ev sahipliği yapıyor.

Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye’de

İpek kağıda basılan ve özel bir büyüteç yardımıyla incelenebilen bu mikroskobik eser, görenleri hayrete düşürüyor.

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Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye'de
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