Bu kitap için okuma gözlüğü yetmez: Dünyanın en küçük kitabı rekor kırdı, en yakın rakibi Türkiye’de

Geleneksel kitapları rafa kaldıran, okumak için sayfa çevirmeye değil taramalı elektron mikroskobuna ihtiyaç duyulan bir kitap hayal edin. Mikro düzeydeki harfleri ve renkli çiçek çizimleriyle tam 22 sayfadan oluşan "Dört Mevsim Çiçekleri" (Flowers of the Four Seasons) kitabı, 0,74 mm boyutuyla küresel ölçekte matbaa rekorunu elinde tutuyor.
Matbaacılığın Sınırları Zorlandı: 0,74 Milimetrelik Rekor
Dünyanın matbaa teknikleriyle basılmış en küçük kitabı unvanı, Japonya'daki Toppan Yayınevi tarafından hazırlanan "Flowers of the Four Seasons" (Dört Mevsim Çiçekleri) adlı esere aittir.
Sadece 0,74 x 0,75 milimetre boyutlarında olan bu mikro kitap, bir iğne deliğinden bile rahatça geçebilecek büyüklüktedir.
Japon grafik sanatçılarının ve matbaa mühendislerinin ortak çalışmasıyla üretilen bu eser, tam 22 sayfadan oluşuyor.
Çıplak Gözle Sadece Bir Leke Gibi Görünüyor
Kitabın yapımında, banknotların üzerindeki sahteciliği önlemek için kullanılan son derece hassas bir mikro baskı teknolojisinden yararlanıldı.
İçerisinde Japonya'nın dört mevsimine ait yerel çiçeklerin isimleri ve aslına sadık kalınarak çizilmiş milimetrik renkli illüstrasyonları yer alıyor.
Çıplak gözle bakıldığında sadece siyah bir leke gibi görünen bu eseri satın alanlara, yanında özel bir mikroskobik büyüteç de hediye ediliyor.
İkinci Örnek Ülkemizde!
Bilim ve teknolojinin sınırlarını zorlayan Sanatçı Joschua Reichert, bir saç telinden bile daha ince olan dünyanın en küçük ikinci kitabını üretmeyi başardı.
İzmir'deki tarihi Ballian Konutu'nda hizmet veren Ege Üniversitesi Kağıt ve Kitap Sanatları Müzesi, sadece 2,4 x 2,9 milimetre ölçülerindeki dünyanın en küçük kitaplarından birine ev sahipliği yapıyor.