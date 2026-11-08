Haberler Yaşam Haberleri Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor
Giriş Tarihi: 08.11.2026 16:52

Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor

Yozgat'taki bu köyde sokaklar, evler ve tarlalar binlerce yıllık kalıntılarla dolu. Galatların başkenti Tavium üzerine kurulan bu yerleşim yeri, dört büyük medeniyetin izlerini taşıyor. Öyle ki, köylülerin evlerini çevreleyen sıradan bahçe duvarları bile paha biçilemez antik eserlerden oluşuyor.

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Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor
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Bir yer düşünün ki attığınız her adım sizi antik bir çağa götürüyor. Büyüknefes köyü ziyaretçilerine tam olarak bu büyüleyici atmosferi sunuyor. Evlerin arasındaki asırlık taşlar, geçmiş medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyor.

Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor

Antik kentin üzerine kurulan yaşam

Yozgat'ın Büyüknefes köyü, tarihte Galatların başkenti olarak bilinen efsanevi Tavium Antik Kenti'nin tam kalbinde yer alıyor. Hititlerden Bizans'a kadar dört farklı medeniyetin mirası, bugün köylülerin günlük hayatına sessizce eşlik ediyor.

Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor

Beton yerine bin yıllık sütunlar

Köyde dolaşırken evlerin bahçe duvarlarına baktığınızda sıradan tuğlalar yerine antik işlemeli taşlar görüyorsunuz. Geçmişin görkemli yapılarına ait bu parçalar, bugün avluları çevreleyen benzersiz birer sınır duvarı işlevi görüyor.


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Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor

Yüzlerce yıldır köy halkının su ihtiyacını karşılayan çeşmelerin yapısında bile geçmiş medeniyetlere ait paha biçilemez kalıntılar bulunuyor. Sıradan bir su içme molası, burada adeta antik bir sanat eserine dokunma fırsatı sunuyor.

Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor

Tarihin izleri köyün sadece sokaklarında değil, ebedi istirahatgahlarında da kendini açıkça gösteriyor. Mezarlıklarda ziyaretçileri karşılayan bazı mezar taşları, aslında binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan devasa sütunlardan oluşuyor.

Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor

Toprağın altından çıkan miras

Bölgedeki tarihi zenginlik sadece büyük taşlarla sınırlı kalmayıp evlerin içindeki gündelik eşyalara kadar uzanıyor. Yıllar önce bağda çalışırken devasa tarihi bir toprak küp bulan köylüler, bu emaneti nesiller boyunca büyük bir titizlikle koruyor.


Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor

Bir asır boyunca tandırlıkta saklandı

Köy sakinlerinden Ömer Seyhan'ın dedesi tarafından bulunan o asırlık küp, hasar görmemesi için yıllarca evin tandırlık bölümünde muhafaza edilmiş. Aile yadigarı haline gelen bu değerli eser, kuşaktan kuşağa büyük bir özenle aktarılmış.

Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor

Köydeki evde yeni bir inşaat süreci başladığında, aile bu paha biçilemez emanetin karmaşa sırasında zarar görmesinden büyük bir endişe duymuş. Tarihi mirası riske atmak istemeyen köylüler, en doğru adımı atarak durumu yetkililere bildirmiş.

Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor

Evden müzeye uzanan güvenli yolculuk

Binlerce yıllık tarihi küp, köy halkının duyarlılığı sayesinde doğrudan müze müdürlüğüne bağışlanarak kalıcı olarak koruma altına alınmış. Büyüknefes sakinleri, hem sokaklarındaki hem de evlerindeki bu benzersiz mirası geleceğe taşımaya devam ediyor.

Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor

Tarihe dokunmak için bilet kuyruklarında beklemenize veya eserlere uzaktan bakmanıza artık hiç gerek yok. Büyüknefes köyü, geçmişin tüm ihtişamını sıradan bir sokak yürüyüşünde doğrudan ayaklarınızın altına seriyor.

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Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor
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