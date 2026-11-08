Bu köyde evlerin duvarları bile tarih kokuyor! Tam 4 medeniyetin izlerini taşıyor

Bir yer düşünün ki attığınız her adım sizi antik bir çağa götürüyor. Büyüknefes köyü ziyaretçilerine tam olarak bu büyüleyici atmosferi sunuyor. Evlerin arasındaki asırlık taşlar, geçmiş medeniyetlerin izlerini günümüze taşıyor.