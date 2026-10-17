Bu kütüphane umut taşıyor

Muş'ta kırsaldaki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla yola çıkan gezici kütüphane, 2022 yılından bu yana 250 köyde 11 bin 500 öğrenciye ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis edilen kütüphane aracı, en ücra köylere kadar giderek fırsat eşitliği sağlıyor ve çocukların hayal dünyasını zenginleştiriyor. Gezici kütüphanenin son durağı, merkeze 41 kilometre uzaklıktaki Karameşe Köyü İlkokulu oldu. Okul bahçesinde kütüphane görevlisi Şenay Demirkapu'dan masallar dinleyen öğrenciler, 15 gün sonra teslim etmek üzere ödünç kitaplar aldı. Etkinlik bununla da sınırlı kalmadı; kitap okumanın ardından film izleyen çocuklar; halat çekme, çuval yarışı ve yakan top gibi geleneksel oyunlarla unutulmaz bir gün geçirdi. Muş Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, il genelindeki 8 kütüphanede 180 bin kitap ve 50 bin üyeye ulaştıklarını belirterek çocukların okuma sevgisi kazanmasını amaçladıklarını vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör