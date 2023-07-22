Haberler Yaşam Haberleri Bu sarımsağı toplamanın cezası 244 bin TL
Giriş Tarihi: 23.7.2023

Bu sarımsağı toplamanın cezası 244 bin TL

Ercan TOPAÇ Ercan TOPAÇ
Bu sarımsağı toplamanın cezası 244 bin TL
Endemik bir tür olan Tunceli sarımsağını toplayan ya da satanları Çevre Kanunu gereği ağır idari ve adli cezaların beklediği biliniyor. Munzur Dağları başta olmak üzere Ovacık, Pülümür, Hozat ve Pertek'te doğada kendiliğinden yetişen Tunceli sarımsağını (Alium Tuncelianum) toplayan ya da satanlara 244 bin 315 TL idari para cezası kesiliyor. Yetkililer tohumları ağustosta olgunlaşan sarımsağın, özellikle çiçeklenme döneminde sökülmesinin neslini tehlikeye düşürdüğünü kaydetti. Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı'nda yer alan Tunceli sarımsağı, tek dişli yapısı, aroması ve kokusu ile nadir bulunan endemik türler arasında bulunuyor.

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Bu sarımsağı toplamanın cezası 244 bin TL
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