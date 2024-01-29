‘Bu sergi eğitim tarihimizi gelecek nesillere öğretecek’

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi"ni ziyaret etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kuruluşunun 100. Yıldönümü etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Selçuklu Müze ve Sergi Salonu'nda geçen ay açılan sergide Emine Erdoğan'a Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eşlik etti.30 farklı kurum ve koleksiyonerlerden toplanan 700'e yakın eserden oluşan sergiyi beğeniyle gezen Emine Erdoğan, eserleri detaylı bir şekilde inceleyip yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, sosyal medya hesabından sergiye dair yaptığı paylaşımda aşağıdaki ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Cumhuriyetimizin 100. yılı etkinlikleri kapsamında oluşturulan "Maarif: Türk Eğitim Tarihi Sergisi"ni ziyaret ettik. Sergi, Köktürklerden Cumhuriyet'in 1960'lı yıllarına kadar uzanan eğitim yolculuğuna dair 30 farklı kurumdan toplanan yüzlerce eseri bir araya getiriyor. Türk eğitim tarihinin gelecek nesiller tarafından da bilinmesi ve yaşatılması adına sunulan bu önemli katkıda emeği geçenleri tebrik ediyor, herkesin maarif tarihimize dair bu özel sergiyi ziyaret etmesini temenni ediyorum."