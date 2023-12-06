Bu testi sadece yüksek zekalılar çözebiliyor! 10 saniye içinde...

Görselde yeşillikler içerisinde bir arı bulunuyor.

Çiçeklerden polen toplamaya çalışan arının 2 görseli arasındaki 4 farkı on saniyeden kısa süre içerisinde bulmanız bekleniyor.

Yüksek IQ'nun bir göstergesi de kısa sürede küçük farkları anlamak. 4 ufak değişiklik dışında tamamiyle aynı olan bu resimler arasındaki farkı bulmak ise bir hayli zor.

GÖRSELLERİN ARASINDAKİ 4 FARK

Görsellerden birinde sağ taraftaki bulutun yarısı gri yarısı beyaz iken ikinci görselde tamamen gri. İlk görselde arının kanadındaki çizgilerden biri ikinci görselde yer almıyor. İkinci görselde bir çiçeğin yaprağı eksik. Son olarak ise resmin alt kısmında bulunan yeşillik ikinci görselde farklı.