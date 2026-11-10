Bu üç burcun doğasında annelik var! Koruyup kollamak onların içinden geliyor

Konu fedakarlık ve çocuklarının hayallerini desteklemek olduğunda bir Balık annesi için hiçbir sınır veya imkansız yoktur. Sunduğu bu koşulsuz, yargısız ve sınırsız merhamet sayesinde çocukları her daim sevgi dolu, yenilikçi ve özgür bireyler olarak hayata atılır.