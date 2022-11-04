Bu ülkelere kimlik kartınızla gidebilirsiniz! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler

Farklı ülkeler görmeyi seven, yeni kültürler keşfetmekten hoşlanan ve seyahat etmeyi adeta bir tutku haline getirenlerin en merak ettiği konulardan biri vize olmadan hangi ülkelere gidilebileceği! Türk vatandaşlarının vize olmadan yalnızca kimlik kartı veya pasaport ile seyahat edebileceği ülkeler listesi genişliyor. Bu ülkeler, sizi hem vize maliyetinden hem de ''Vizem çıktı mı çıkmadı mı'' endişesinden kurtaracak! İşte, vizesiz seyahat planı yapabileceğiniz birbirinden güzel ülkeler…