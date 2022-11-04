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Giriş Tarihi: 4.11.2022 17:29 Son Güncelleme: 4.11.2022 17:46

Bu ülkelere kimlik kartınızla gidebilirsiniz! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler

‘’Farklı ülkeleri görmeyi seviyorum’’, ‘’Seyahat etmek benim için bir tutku’’ diyorsanız size güzel bir içerikle geldik! Bilindiği üzere yurt dışı seyahatlerinde vize zorunluluğu çoğu kişinin gözünü korkutuyor. Ancak bu sizi yıldırmasın! Vize olmadan sadece kimlik kartı veya pasaport ile seyahat edebileceğiniz ülkeler listesi genişliyor. Hadi gelin, birbirinden ilginç kültürel özellik ve doğal güzelliklere sahip olan bu ülkelere göz atalım. İşte, vize olmadan sadece kimlik kartı veya pasaport ile seyahat edebileceğiniz ülkeler…

Bu ülkelere kimlik kartınızla gidebilirsiniz! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler

Farklı ülkeler görmeyi seven, yeni kültürler keşfetmekten hoşlanan ve seyahat etmeyi adeta bir tutku haline getirenlerin en merak ettiği konulardan biri vize olmadan hangi ülkelere gidilebileceği! Türk vatandaşlarının vize olmadan yalnızca kimlik kartı veya pasaport ile seyahat edebileceği ülkeler listesi genişliyor. Bu ülkeler, sizi hem vize maliyetinden hem de ''Vizem çıktı mı çıkmadı mı'' endişesinden kurtaracak! İşte, vizesiz seyahat planı yapabileceğiniz birbirinden güzel ülkeler…

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

UKRAYNA

Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır.

SIRBİSTAN

Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.

Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

ANDORRA

90 gün vizesiz

Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.

ANTİGUA VE BARBUDA

180 gün vizesiz.

ARJANTİN

90 gün vizesiz

ARNAVUTLUK

90 gün vizesiz

BAHAMALAR

240 gün vizesiz

BAHREYN

30 gün vizesiz.

BARBADOS

180 gün vizesiz.

BELARUS

30 gün vizesiz.

BELİZE

90 gün vizesiz.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ

30 gün vizesiz.

BOLİVYA

90 gün vizesiz.

BOSNA-HERSEK

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

BOTSVANA

90 gün vizesiz.

BREZİLYA

90 gün vizesiz.

BRİTANYA VİRJİN ADALARI

30 gün vizesiz.

BRUNEİ

30 gün vizesiz.

COOK ADALARI

31 gün vizesiz.

DOĞU TİMOR

30 gün vizesiz.

DOMİNİKA

21 gün vizesiz.

DOMİNİK CUMHURİYETİ

30 gün vizesiz.

Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.

EKVADOR

90 gün vizesiz.

EL SALVADOR

90 gün vizesiz.

ENDONEZYA

30 gün vizesiz.

FAS

90 gün vizesiz.

FİJİ

90 gün vizesiz.

FİLDİŞİ SAHİLİ

90 gün vizesiz.

FİLİPİNLER

30 gün vizesiz.

FİLİSTİN

30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.

GUATEMALA

90 gün vizesiz.

GÜNEY AFRİKA

30 gün vizesiz.

GÜNEY KORE

90 gün vizesiz.

HAİTİ

90 gün vizesiz.

HONDURAS

90 gün vizesiz.

HONG KONG

90 gün vizesiz.

IRAK

10 gün vizesiz.

İRAN

90 gün vizesiz.

JAMAİKA

90 gün vizesiz.

JAPONYA

90 gün vizesiz.

KAMBOÇYA

30 gün vizesiz.

KARADAĞ

90 gün vizesiz.

KATAR

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

KAZAKİSTAN

30 gün vizesiz.

KENYA

90 gün vizesiz.

KIRGIZİSTAN

30 gün vizesiz.

KOLOMBİYA

90 gün vizesiz.

KOSOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

KOMOR ADALARI

90 gün vizesiz.

KOSTA RİKA

30 gün vizesiz.

KUVEYT

90 gün vizesiz.

LÜBNAN

90 gün vizesiz.

MADAGASKAR

30 gün vizesiz.

MAKAU

30 gün vizesiz.

KUZEY MAKEDONYA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

MALDİVLER

30 gün vizesiz.

MALEZYA

90 gün vizesiz.

MAURİTİUS

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

MEKSİKA

180 gün vizesiz.

MOĞOLİSTAN

30 gün vizesiz.

NEPAL

90 gün vizesiz.

NİKARAGUA

90 gün vizesiz.

NİUE

30 gün vizesiz.

ÖZBEKİSTAN

30 gün vizesiz.

PALAU

30 gün vizesiz.

PANAMA

180 gün vizesiz.

PARAGUAY

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

PERU

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

SAO TOME VE PRINCIPE

15 gün için vizesiz.

SAINT KITTS (SAINT CHRISTOPHER) VE NEVIS ADALARI

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

SAINT LUCIA

42 gün vizesiz.

SAINT VINCENT VE GRENADINLER

30 gün vizesiz.

SENEGAL

Online vize

SEYŞELLER

90 gün vizesiz.

ŞİLİ

90 gün vizesiz.

SRİ LANKA

30 gün vizesiz.

SOLOMON ADALARI

90 gün vizesiz.

SİNGAPUR

30 gün vizesiz.

SVAZİLAND

30 gün vizesiz.

TACİKİSTAN

60 gün vizesiz.

TAYLAND

30 gün vizesiz.

TANZANYA

90 gün vizesiz.

TAYVAN

30 gün vizesiz.

TOGO

Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı'nda vize alınabiliyor.

UMMAN

Sınır kapısında 30 günlük vize

VENEZUELA

90 gün vizesiz

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Bu ülkelere kimlik kartınızla gidebilirsiniz! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler
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