Bu ülkelere kimlik kartınızla gidebilirsiniz! İşte vizesiz ziyaret edebileceğiniz ülkeler

Farklı ülkeler görmeyi seven, yeni kültürler keşfetmekten hoşlanan ve seyahat etmeyi adeta bir tutku haline getirenlerin en merak ettiği konulardan biri vize olmadan hangi ülkelere gidilebileceği! Türk vatandaşlarının vize olmadan yalnızca kimlik kartı veya pasaport ile seyahat edebileceği ülkeler listesi genişliyor. Bu ülkeler, sizi hem vize maliyetinden hem de ''Vizem çıktı mı çıkmadı mı'' endişesinden kurtaracak! İşte, vizesiz seyahat planı yapabileceğiniz birbirinden güzel ülkeler…
KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER
AZERBAYCAN
90 gün vizesiz
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ
KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.
MOLDOVA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.
UKRAYNA
Ukrayna, Türk vatandaşlarının çipli ve fotoğraflı kimlikle seyahat edebileceği ülkeler arasında yer almaktadır.
SIRBİSTAN
Sırbistan hükümeti, Türkiye ile kimlikle geçiş uygulamasına ilişkin kararın işlemesi için gereken yasal düzenlemeyi hayata geçirdi.
Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.
VİZESİZ SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER
ANDORRA
90 gün vizesiz
Fransa ve İspanya sınırları arasında ufak bir ülke olan Andorra, Türk vatandaşlarına vizesiz ancak ülkenin kendi havalimanı olmadığı için ilk durağınız Fransa veya İspanya olacak. Fransa ve İspanya topraklarından geçeceğiniz için Schengen vizesi gerekiyor.
ANTİGUA VE BARBUDA
180 gün vizesiz.
BOSNA-HERSEK
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
BOTSVANA
90 gün vizesiz.
BREZİLYA
90 gün vizesiz.
DOĞU TİMOR
30 gün vizesiz.
DOMİNİKA
21 gün vizesiz.
DOMİNİK CUMHURİYETİ
30 gün vizesiz.
Ülkeye giriş sırasında, havaalanında veya limanlarda "ülkeye giriş" formu doldurulması ve 10 ABD Doları ücreti olan "turist kartı" alınması gerekmektedir.
FİLİPİNLER
30 gün vizesiz.
FİLİSTİN
30 gün vizesiz. Filistin'e İsrail üzerinden gidilecekse İsrail vizesi almak gerekiyor. Mısır üzerinden gidilecekse Mısır da vize istiyor.
GUATEMALA
90 gün vizesiz.
KOLOMBİYA
90 gün vizesiz.
KOSOVA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
KOMOR ADALARI
90 gün vizesiz.
MADAGASKAR
30 gün vizesiz.
MAKAU
30 gün vizesiz.
KUZEY MAKEDONYA
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
MALDİVLER
30 gün vizesiz.
MALEZYA
90 gün vizesiz.
MAURİTİUS
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
PERU
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
SAO TOME VE PRINCIPE
15 gün için vizesiz.
SAINT KITTS (SAINT CHRISTOPHER) VE NEVIS ADALARI
180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.
TAYVAN
30 gün vizesiz.
TOGO
Togo için kara sınır kapılarında ve Lomé Havaalanı'nda vize alınabiliyor.
UMMAN
Sınır kapısında 30 günlük vize