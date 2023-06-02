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Giriş Tarihi: 3.6.2023

Bu uyarılara kulak verin

Bu uyarılara kulak verin
Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı, özellikle toplu ulaşım araçları ve çarşıpazar gibi kalabalık yerlerde yaşanan yankesicilik olaylarına karşı vatandaşlara bir dizi uyarıda bulundu. Parayı cepte değil cüzdanda taşıyın. Cüzdanı arka pantolon cebine konulmasın halinde muhakkak düğmeleyin. Elde veya omuzda taşınan çantaların ağzının kapalı olmasına ve çantanın öne doğru çekilerek mümkünse fermuar kısmını elimizle kapatacak şekilde taşınmasına özen gösterin. Ara sıra cüzdan ve cepler kontrol edilerek bunun alışkanlık haline getirilmesi gerekir. Toplu taşıma araçlarına binerken, inerken veya içindeyken dikkatli olun. Para bozdururken veya para üstü alırken mutlaka alınan parayı sayın. Lüzumundan fazla paranın cüzdanda taşımayın. Camide abdest alınırken çıkarılan ceketlerin göz kontrolünden uzak yere asılmaması, ceketin cebinde para veya cüzdan bulundurulmayın. Tanımadığınız kişilerin sarılmalarına ve bedene temas etmelerine müsaade edilmemelidir. İHA

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