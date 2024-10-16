‘Bu vahşeti yapanları ortaya çıkarsınlar’

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş'ten (21) 18 gün sonra acı haber geldi. 27 Eylül'den beri kayıp olan genç kızın cansız bedeni Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu. Rojin'in yurda 20 kilometre mesafede çukur bir alanda yüzüstü yatarken bulunduğu öğrenildi. Van Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) Kabaiş'in otopsi işlemleri yaklaşık 8 saat sürdü. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre Rojin'in kesin ölüm sebebi henüz belirlenemedi.İlk incelemelerde Rojin'in herhangi bir kesici, delici veya ateşli silahla öldüğüne dair bir bulgu elde edilemedi. Rojin'den alınan örnekler, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız halde bulunan Narin Güran (8) gibi İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kesin ölüm sebebinin burada yapılacak olan incelemeyle ortaya çıkması bekleniyor. Rojin'in babası Nizamettin Kabaiş, "Yaklaşık 24 kilometre uzağa gece o çocuk tek başına gitmez. Ben orayı görmedim. Yurdun yanındaki göl derin değil. Eğer gitselerdi orada boğulma tehlikesi yoktu. 50 kilometre dalgıçlar ileri gidiyor, daha bir karıştı. Çocuğumun başına birileri bir şey getirmiş mutlaka. Tek başına oraya gitmez. Oradan suya girse de oraya kadar gitmez. Bir vahşet vardır. Birileri mutlaka yapmış. Ben devletten bu vahşeti yapanları en yakın zamanda ortaya çıkarmasını istiyorum. Cezaları da idam olsun. Bir daha da Rojin'ler gitmesin. Acılara son verelim. Çocuklardan, kadınlardan ne istiyorlar?" dedi.Otopsiişleminin ardından ailesine teslim edilen Kabaiş'in cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Diyarbakır'a götürüldü. Kabaiş'in cenazesi Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'nda defnedildi. Yakınlarının kollarında ayakta durmaya çalışan anne Aygül Kabaiş, "Rojin, neredesin? Gel annen geldi, seni görmeye. Ciğerimiz yandı, ben bu acıyla nasıl yaşarım" dedi.