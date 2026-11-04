"Bu yükseklikte yetişmez" dediler! Türkiye'de üretilen dev bitki pazar tezgahlarındaki yerini aldı

Kahramanmaraş Göksun'da sonbahar hasadıyla birlikte pazarın en çok konuşulanı bu dev mahsuller oldu. 1350 metre yükseklikte tek gram kimyasal kullanılmadan yetiştirilen ürünler, tezgahta sergilendiği an alıcısını buluyor. Hem büyüklüğüyle şaşırtan hem de doğallığıyla güven veren bu lezzet için çevre illerden yoğun ilgi var.