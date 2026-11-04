"Bu yükseklikte yetişmez" dediler! Türkiye'de üretilen dev bitki pazar tezgahlarındaki yerini aldı

Kahramanmaraş Göksun'da sonbahar hasadıyla birlikte pazarın en çok konuşulanı bu dev mahsuller oldu. 1350 metre yükseklikte tek gram kimyasal kullanılmadan yetiştirilen ürünler, tezgahta sergilendiği an alıcısını buluyor. Hem büyüklüğüyle şaşırtan hem de doğallığıyla güven veren bu lezzet için çevre illerden yoğun ilgi var.
Göksun'un yüksek rakımı ve bölgeye özgü mikroklima iklimi, toprağa ekilen ürünlerin gelişimi için eşsiz bir ortam sunuyor. Dağların tertemiz havası ve zengin toprak yapısı birleşince, üreticilerin yüzünü güldüren devasa bir verim ortaya çıktı.
Hasat zamanı tarladan kaldırılan ürünlerin boyutu ve ağırlığı görenleri adeta hayrete düşürüyor. Bir tanesi 30 ila 40 kilo arasında değişen lahanalar o kadar iri ki, üreticiler tarladan taşırken veya kucaklarında tutarken ciddi şekilde zorlanıyor.
Üretim aşamasında toprağın ve mahsulün doğallığını bozacak hiçbir yapay besleyici ya da kimyasal ilaç kullanılmıyor. Çiftçiler geleneksel tarım yöntemlerinden taviz vermeyerek ürünlerin tamamen saf ve katkısız kalmasını sağlıyor.
Bu devasa boyutlara ulaşan mahsulün en büyük sırrı toprağa verilen doğal hayvan gübresinde saklı. Toprağın besin değerini organik yollarla zenginleştiren üreticiler, sebzenin hem vitaminini hem de kendine has o lezzetini korumayı başarıyor.
Tamamen doğal yöntemlerle yetiştirildiğini duyan tüketiciler ürünlere büyük bir ilgi gösterdi. Başta Kahramanmaraş merkez olmak üzere Gaziantep ve çevre illerden gelen yoğun sipariş talepleri yüzünden ürünler tarladayken tükenme noktasına geliyor.
Üretim sürecini anlatan mahalle üreticilerinden Bilal Çiçek, ilaç kullanmadan sadece hayvan gübresi verdiklerini belirtiyor. Tüketicilerin de bu doğallığı bildiği için gözü kapalı tercih ettiğini söyleyen Çiçek, ürünlerin iriliği ve lezzeti sayesinde satışta hiç zorlanmadıklarını ifade ediyor.
1350 metre yükseklikte binbir emekle yetiştirilip pazarlara ulaştırılan bu devasa mahsul, tezgahların en çok konuşulan ve aranan ürünü olmayı sürdürüyor. Hem üreticisinin emeğinin karşılığını veriyor hem de tüketicinin yüzünü güldürüyor.