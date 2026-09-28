Buca’da sendikadan işverene ültimatom! Sadece temizlik işleri personelinin maaşları yattı ortalık karıştı

Buca Belediyesinde memurlardan sonra şimdi de işçiler ayaklandı. Geçtiğimiz hafta art arda gerçekleştirilen memur eylemleri hafızalardaki tazeliğini korurken bu sefer de belediye şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ayaklandı. Belediye yönetiminin sadece temizlik işlerinde çalışan işçilerin maaşlarını yatırması bardağı taşıran son damla oldu. İşçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası eylem geçtiğimiz hafta 28 Eylül Pazartesi günü eylem kararı aldı. Eyleme saatler kala işverenin devreye girmesi ile birlikte 28 Eylül Pazartesi günü saat 13.30'da yapılacağı duyurulan basın açıklaması son anda askıya alındı. Sendika, işverenin ödeme konusunda bir takım sözler vermesi üzerine eylemi son anda iptal ettiklerini duyurdu. Şimdi tüm gözler belediye yönetimine çevrildi. Belediye yönetimi sendikaya verdiği ödeme sözünü tutmazsa işçiler önümüzdeki günlerde tekrar eylem kararı alabilecek.

SADECE TEMİZLİK İŞLERİ PERSONELİNİN MAAŞLARI YATTI

Buca Belediyesinde ipler koptu. Memurlardan sonra şimdi de belediyenin çeşitli birimlerinde çalışan işçiler ayaklandı. Belediye yönetiminin sadece temizlik işlerinde çalışan işçilerin maaşını yatırması işçilerin örgütlü olduğu DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 6 No'lu Şube Yönetiminde sıkıntıya neden oldu. Geçtiğimiz hafta sonu işverenle yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca sendika 28 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 13.30'da belediye binası önünde basın açıklaması yapacağını duyurdu.

EYLEM ERTELENDİ

Eyleme saatler kala işverenin devreye girip işçi maaşlarının ödeneceği konusunda söz vermesi üzerine sendika geri adım atıp daha önceden yapacağını duyurduğu basın açıklamasını askıya aldığını belirtti. DİSK'e bağlı Genel İş İzmir 6 No'lu şube başkanı Değer Yıldız işverenin ödemelere ilişkin bir takım sözler vermesi üzerin abasın açıklamasını son anda iptal ettiklerini söyledi. Yıldız verilen sözlerin yerine getirilmemesi halinde önümüzdeki günlerde eylemlere devam edeceklerini söyledi.

ÖDEME SÖZÜ TUTULMAZSA EYLEMLER DEVAM EDECEK

Şimdi tüm gözler işverene çevrildi. Eğer Belediye Yönetimi işçilerin örgütlü olduğu sendikaya verdiği ödeme sözünü yerine getirmezse önümüzdeki günlerde işçiler sokağa inecek. Ödemelerin daha da gecikmesi halinde toplu iş bırakma eylemleri de yaşanabilecek.

MEMURLAR DA İSYANDA

Buca Belediyesinde geçtiğimiz hafta da memurlar ayaklanmıştı. Geriye dönük olarak 4 aylık sosyal denge tazminatları ödenmeyen memurlar geçen hafta meydanlara inmiş yarım günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirmişti. Memurlardan sonra şimdi de işçilerin maaşlarını alamadıkları gerekçesi ile eylem kararı alması kulislerde 'Buca Belediyesi bitmiş' yorumlarına neden oldu.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör