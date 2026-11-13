Haberler Yaşam Haberleri BUDO’nun 10 seferi iptal edildi!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 01:00

BUDO’nun 10 seferi iptal edildi!

BUDO'nun planlanan 10 seferi yaşanabilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
DHA DHA
BUDO’nun 10 seferi iptal edildi!
  • ABONE OL

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 10 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 10.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) 14.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 15.30 Armutlu(İhlas) -Bursa(Mudanya)"

#BURSA #İSTANBUL #MUDANYA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
BUDO’nun 10 seferi iptal edildi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA